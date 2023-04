– Slik været ser ut til å utvikle seg nå så er prognosene at skredfaren går ned. Vi vurderer det til at det er trygt å ferdes i området, og at det er trygt for beboere å flytte hjem.

Det sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NRK

Politiet har vært i kontakt med Karlsøy kommune, som nå har ansvaret for beboerne. Det er kommunene som har ansvaret for hjemflyttingen.

To personer på Reinøya omkom fredag ettermiddag i et skred som tok huset deres. Den lille bygda Grøtnesdalen på øya like nord for Tromsø har 30 fastboende.

Aldri skal det ha gått ras akkurat her, men det voldsomme snøskredet som gikk nedover fjellsida krevde to menneskeliv, og et gårdsbruk med 140 geiter.

Fortsatt evakuert i Kildalen

De eneste områdene hvor evakueringen opprettholdes, er i Kildalen i Nordreisa kommune i Nord-Troms. Der er en eiendom evakuert.

– Det er nødvendig å understreke at det generelle farenivået for skred i hele Troms fortsatt er betydelig. Det er sannsynlig at det vil gå skred i dagene fremover. Oppfordringen om å følge med på Varsom.no, vise aktsomhet og unngå skredterreng er gjeldende, skriver Troms politidistrikt i ei pressemelding mandag ettermiddag.

Totalt fire personer omkom i snøskred i Troms sist fredag. I tillegg til den tragiske skredulykka på Reinøya, omkom en italiensk skiturist i Lyngen og en skiturist fra Slovenia omkom i Nordreisa. En person er fortsatt skadd etter skredet i Lyngen.

Søndag besøkte tre statsråder skredområder i Karlsøy og i Lyngen.

– Det er katastrofalt. Det er sterkt å se naturkreftene som har kommet ned fjellsiden, sa Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Det har også gått en rekke andre snøskred i Nord-Norge de siste dagene.