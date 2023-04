Det er stille, solgløtt og nysnø rundt den lille, hvite kirka i Finnkroken.

Sørgende sambygdinger har tent utallige lys foran alteret og det er lavmælt prat langs kirkeradene.

Presten i Karlsøy samlet øyfolket i åpen kirke lørdag. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Det har vært veldig behov for å ha en plass å møtes. Vi har hatt full kirke i hele dag.

Det sier prest i Karlsøy sogn, Idar Nordseth.

Presten forteller at øyfolket har stor dugnadsvilje og omsorg for hverandre.

– Vi har ingen å miste. Når det tragiske da skjer, ser vi at folk stiller opp.

Ikke kjent rassted

Den lille bygda Grøtnesdalen på øya like nord for Tromsø har 30 fastboende.

Aldri skal det ha gått ras akkurat her, men det voldsomme snøskredet som gikk nedover fjellsida like etter klokken 15 fredag ettermiddag krevde to menneskeliv, og et gårdsbruk med 140 geiter.

Både folk, dyr og gårdsbruk ble i løpet av minutter feid på havet av naturkreftene.

Presten forteller om sterke møter i kirken, og folk som kommer til å være preget av hendelsen i mange år fremover.

Ord til trøst blir skrevet fra besøkende i kirkeboken.

«Triste dager for oss alle her på Reinøya».

«Varme tanker til de nærmeste».

Mange tente lys i kirka. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Vet ikke om jeg kommer til å føle meg trygg

Flagget vaier på halv stang på tettstedet Finnkroken. Her har Øyvind Lockertsen bodd i årevis.

Øyvind Lockertsen sier lokalbefolkningen fant trøst i å være samlet dagen etter tragedien. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Alle kjenner alle, og får hjelp og trøst av hverandre i den sorgen de står i.

Lockertsen skulle ut og brøyte på ulykkesstrekningen fredag like før skredet gikk. Den lokalkjente mannen la sammen temperatur, vindretning og farevarslene og fikk plutselig en uggen magefølelse.

Kunne skred være i emning, her hvor det aldri har gått før? Lockertsen bestemte seg for likevel ikke å brøyte i Grøtnesdalen. Like etter gikk skredet.

– Det er jeg veldig glad for, sett i ettertid, sier han.

Nå gruer han seg til første gang han skal brøyte der igjen, nå når han har erfart at det kan gå skred på steder det aldri har gått før. Han tror hendelsen vil rokke ved sikkerhetsfølelsen til innbyggerne i lang tid fremover.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å føle meg trygg uansett hvor jeg nå kjører på denne veistrekningen. Det skal mye til for at man klarer å slappe av bak rattet igjen akkurat der, tror han.

Også Sjøforsvaret bistod i redningsaksjonen. Her KV Bison. Foto: KV Bison/Forsvaret / KV Bison/Forsvaret

– Alt totalt knust

Å se skredetstedet etterpå, beskriver Lockertsen som helt uvirkelig. Han klarte ikke å kjenne seg igjen, for skredet hadde tatt alt. Verken grunnmur, hus, maskiner, traktorer, gårdsbygninger. Ingenting var å skimte.

– Det må ha vært helt utrolige krefter som har vært i sving.

Lockertsen sier at redningsmannskap han snakket med fortalte at de aldri skal ha sett en bygningsmasse så ødelagt av skred.

– Det skal ha sett ut som det var en eksplosjon, det eneste som var intakt var ett tak. Ellers var alt totalt knust, beskriver Lockertsen.

Hans tanker går nå til de nærmeste pårørende.

– Vi håper de greier å komme seg gjennom dette på en god måte. Vi har mista to, og det er to for mye.

Også Forsvaret bistod i den omfattende redningsaksjonen etter alarmen gikk like etter kl. 15 fredag. Her skimtes vrakrester fra bygningene som ble tatt på havet. Foto: Forsvaret

Ordføreren: – Som et mareritt

Ordfører i Karlsøy kommune, Mona Benjaminsen, sier at det hele føles uvirkelig.

– Dette så vi ikke komme i det hele tatt. En hel bygd er berørt av denne hendelsen. Det hele føles veldig uvirkelig, som et mareritt

Mona Benjaminsen er ordfører og har satt krisestab i kommunen etter ulykken. Foto: Vilde Gjerde Lied

Hun har vært til stede sammen med de berørte og lokalsamfunnet som i dag har vært samlet i kirken i Finnkroken.

– Det er omsorg, det er omtanke, det er fortvilelse, og det er tilstedeværelse for hverandre, sier ordføreren om stemningen som i samlingslokalene i lørdag.

Krisestab opprettholdes inntil videre

Kommunen opprettet i går krisestab ulykken. Ordføreren sier medlemmer av psykososialt kriseteam fra kommunen enn så lenge blir på Reinøya.

Flere på strekninga Skarelva til Grøtneselv ble evakuert fra hjemmene sine i samme området som skredet gikk, etter politiet vurderte skredfaren i området som svært stor.

Sjøforsvaret bidro med båter til søk og redning etter skredet, sammen med svært mange andre fartøy. Foto: KV Bison/Forsvaret

De evakuerte har blitt innkvartert både i Finnkroken feriehytter, eller til Tromsø. Ordfører Benjaminsen sier kommunen vil fortsette å være tilgjengelig for alle som har behov, både evakuerte og andre berørte.

De evakuerte vil bli værende inntil ny vurdering kommer i morgen klokken 08, da politiet gjør en ny vurdering av rasfaren.

– Hva vil skje med bebyggelsen på rasstedet?

– Sannsynligheten for at det skulle gå skred akkurat der, er jo veldig liten. Når man ser de konsekvensene det har hatt, blir det vanskelig å vite hva de vil gjøre fremover.