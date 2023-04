Statsråder ved skredområdet i Troms: – Katastrofalt

Sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) ble justisministeren søndag tatt med i båt for å se nærmere på skredområdene i Troms.

– Det er katastrofalt. Det er sterkt å se naturkreftene som har kommet ned fjellsiden, sier Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK etter å ha vært tett på Reinøya.

Der omkom to personer i 60-årene fredag da et gårdsbruk ble skylt på havet av snømassene.

– Det har vært en forferdelig trist inngang på påsken, sier en alvorstung justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ved Reinøya der et snøskred tok to menneskeliv på fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– To som har mistet livet hjemme hos seg selv – det gjør veldig sterkt inntrykk på meg. Det er også sterkt å se alle husene rundt, hvor folk skal bo videre og ta tilbake hverdagen med minne om hva som har skjedd, sier justisministeren.

Fra båten kunne statsrådene vrakrester og utstyr, blant annet en bil, ligge i fjæra.

– Folk er sjanseløse mot disse kreftene. Menneskene blir veldig små i møtet med naturen, sier Mehl.

Skjæran: – Helt forferdelig

Fiskeriministeren beskriver det som helt forferdelig å se hva som har skjedd.

– Man ser jo her i fjæra at i tillegg til folk og fe, så er det et helt livsverk som er kostet på havet, sier Skjæran.

Det er for tiden stor skredfare i store deler av Nord-Norge. Fredag omkom fire personer i tre forskjellige skredulykker i Troms.

– Det er ganske sterkt å stå her og se på de naturkreftene som har vært i sving her, sier landbruksminister Sandra Borch.

Statsrådene er alvorstunge i sine beskrivelser av ødeleggelsene de fikk se her ved Reinøya. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mehl: – Fryktelig trist

Det skal ikke tidligere ha vært skred i området som ble rammet på Reinøya.

– Vi må hele tiden jobbe med tiltak for å redusere risiko, sier Mehl.

– Det er en fryktelig trist inngang på påsken. Vi vet jo at Norge er et flott land som mange har lyst til å oppleve til fjells i påsken, men at det kommer med en risiko. Men at vi allerede fredagen før påskeuken har startet, har mistet fire liv, det er veldig trist, sier legger hun til.

Skal gjennomgå varslingsrutiner

Et tema som har dukket opp i etterkant av skredulykkene, er rutinene for varsling av befolkningen.

Søndag gikk det ut SMS fra blant annet Skjervøy kommune om stor skredfare.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler en gjennomgang av varslingsrutinene.

– Noen av skredene skjedde på plasser det var umulig å vite om det skulle skje, det må vi lære av og sende presise varsler nasjonalt, sier statsministeren til NRK.

– Vi må gå igjennom rutinene for hva som varsles, og hvordan. Vi har den teknologiske muligheten, så dette skal vi få på plass, sier statsministeren.

Etter å ha sett skredområdene, møtte statsrådene blant andre ordførerne i Lyngen, Nordreisa og Karlsøy i Lyngen rådhus for å diskutere nettopp forebyggende tiltak.

– Jeg ser fram til å møte ordførerne, og ikke minst hjelpemannskapene og andre som har stått på de siste dagene for å håndtere den veldig vanskelige situasjonen som har vært, sier Mehl rett foran møtet.

Der kom ordførerne med et ønske om en nasjonal norm for varsling om skredfare på tekstmelding. De kom også med forslag om at en slik varslingstjeneste blant annet bør inneholde varsel på turistenes eget språk og at varslingstjenesten Varsom.no bør styrkes med bedre meteorologiske data.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i møte med blant andre Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er viktig at vi får gått opp løypa ordentlig, slik at det blir mulig for kommunene å benytte den anledningen man har til å varsle når det er fare for liv og helse, som det skal være hjemmel for, sier Mehl til NTB.

Hun legger til at man må se på om det er grunnlag for en nasjonal norm.

Fraråder turer i områdene

Mehl påpeker videre at Norge allerede har detaljert skredvarsling på varsom.no, men at det er viktig å nå ut til folk med informasjon.

Mehl trakk også fram den nye nasjonale varslingstjenesten Nødnett – som skal gi befolkningen raskere advarsler enn om det skulle kommet som tekstmelding.

– Nå er dette på nasjonalt nivå, men det jobbes med tekniske løsninger slik at dette også skal kunne varsles regionalt og lokalt, sa Mehl.

Fagleder for skred i Lyngen Røde Kors, Frode Hansen, holder foredrag under møtet i Lyngen rådhus søndag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Av andre temaer som ble tatt opp var blant annet turistskatt, samling av kunnskapsmiljøene og bedre utdanning av guider. Om turistskatt sa Mehl at dette er et pågående utredningsarbeid, og at det trolig kommer en utredning om dette før sommeren.

– Det er ikke noe vi har tatt stilling til enda, sa Mehl.

– Vi vet jo at det kommer mange fra utlandet. Noen kommer inn på sjøen med båt og legger til uten å være innom en flyplass eller et hotell. Så vi må nå ut med informasjon, sier justisministeren.

Hun understreker at de som legger ut på tur også har et ansvar.

– Når det er varsler om ekstrem skredfare eller betydelig skredfare, så bør man holde seg hjemme. Og man bør ikke legge ut på tur hvis politiet fraråder å gå i fjellet, slik de har gjort nå i helgen, sier hun.

Ifølge Nordreisa-ordfører Hilde Anita Nyvoll (Ap) er det ikke alltid det hjelper å varsle turistene om faren via tekstmelding.

– De får advarsler om ikke å gå i fjellet, likevel trosser de det. Vi må gjøre noe med det, men jeg har ikke svaret på hva som bør gjøres, sier Nyvoll til NTB.

Fortsatt folk i fjellet

Ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp) i Lyngen kommune sier at mange turister fortsatt var på vei opp i fjellet søndag, også i skredutsatte områder. Kommunen er i full beredskap.

– Status er at jeg får rapporter fra Lyngen om at det er en meget stor mengde turister som beveger seg opp i fjellet nå, og til dels i skredutsatte områder, sier ordføreren til NTB.

Han sier at været er fantastisk.

– Det er som å gå inn i et maleri. Da øker risikoen for at noen tar litt unødvendige sjanser, sier han.