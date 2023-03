Hørte raset buldre nedover åssiden – sprang og fikk kona ut av fjøset

Ruben Bekke (32) brøytet utenfor huset da han hørte kraftig buldring.

– Kona var inne i fjøset da raset kom og jeg satt på traktoren å brøyta. Jeg spratt ut av traktoren, rakk ikke ta på skoene engang før jeg sprang opp i fjøset.

Løp og ropte i panikk

– Jeg ropte på henne, at hun måtte forte seg ut for det kom ras ned gjennom åsen.

Kona, Martine Eline Bekke (26 år), merket ingenting inne i fjøset.

– Jeg var veldig opptatt av å ta imot en kalv i dag, og var veldig opptatt av det. Jeg er vant til mange lyder. Jeg hadde ikke sjanse til å forstå at det gikk et ras, sier Martine Eline Bekke.

Ekteparet Ruben og Martine Eline Brekke blir på gården for å passe dyrene, på tross av rasfaren. Naboene er evakuert. Foto: privat

Bekke sier han hadde panikk da han løp mot fjøset. Kona kom seg ut da mannen kom løpende.

Fjøset ble truffet av skredet, og melkeporten inn til melkerommet ble blåst inn. Snøen veltet inn i gangen.

– Men selve rommet kvigene står i er helt, sier Bekke.

I fjøset står nå 103 kyr alene.

Tør ikke gå i fjøset

Ekteparet forteller at de så flere skred fra huset sitt fredag. De ble ikke ferdig med fjøsstellet og er veldig bekymret.

Fjøset til ekteparet Bekke ble truffet av skredet. Dyrene er i god behold, men trenger stell. Foto: Ruben Bekke / privat

– Vi er redde for å gå inn i fjøset på grunn av den store skredfaren.

De tenker på dyrene som har stått alene i fjøset siden raset gikk.

– Det er ikke noe gøy å vite. Vi tenker mye på dyrene som ikke får tilsyn, sier Ruben Bekke.

Kalver trenger melk og kyrne må melkes

Martine Eline Bekke har bodd på gården hele livet. Mannen hennes har bodd der i fire år. De er bekymret for skredfaren, men vil ikke reise fra dyrene. Det er 34 kalver i fjøset som trenger melk morgen og kveld. Det er også flere melkekyr som trenger å bli melket. Flere av dyrene skal kalve.

– Det går ut over dyrevelferden, sier ekteparet. De føler seg veldig utrygge.

Ruben Brekke så raset komme mot gården og løp for livet for å varsle kona. Foto: Ruben Bekke

Ekteparet har også tidligere kjent på trusselen fra andre naturkrefter. De bor under et av Norges farligste fjell, Gámanjunni i Kåfjord. 26 millioner kubikkmeter stein er i bevegelse på fjellet. De har tidligere søkt om støtte til å flytte gården vekk fra ustabile steinmasser, men har fått avslag.

Fjellet de bor under beveger seg seks centimeter i året, og er et av syv fjell i landet som har døgnkontinuerlig overvåking.

Venter på hjelp

Ruben Bekke forteller at kommunen har kommet med forslag om å sende folk som skulle holde vakt utenfor fjøset mens de tok seg av dyrene.

Det aksepterer ikke Bekke.

Faren for nye ras er stor i Manndalen. Paret har fått tilbud om vakthold utenfor fjøset mens de steller dyrene, men det hjelper lite, mener Ruben Brekke. Foto: Ruben Bekke

– Da kan vi gå opp aleine. Det er like farlig om noen eventuelt sitter og ser på oss. De skulle stå og lytte og høre om det kommer snøskred. Men det går jo ikke, sier Bekke.

Nå forventer han at Kåfjord kommune skal komme med et forslag for å sikre dyrene.

– De må bli fraktet til ett annet fjøs, eller slaktes ned om vi ikke kan gå i fjøset, sier Bekke.

– Skredekspertisen har gått god for vakthold

– De har fått tilbud om å bli evakuert bort, men så har man kommet til en ordning med å følge opp dyrene der med vakthold. Så skredekspertisen fra NGI har gått god for det, og derfor kan de være igjen og se til dyrene og melke dem. Det sier ordfører i Kåfjord kommune, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad til NRK.

Han sier man har sett på ordningen fordi alternativet var å flytte over 100 dyr.

– Det har vist seg å være vanskelig på så kort varsel som dette. Man ser nå på en ordning med vaktordning der hjelpekorpset bistår med vakthold, så er de inne og tar seg av dyrene. Det er det som er status nå, sier Lyngstad.