Kjører buss for fly mellom Alta og Oslo: – Plikter jo å hjelpe til

Onsdag morgen legger en buss fra busselskapet Luuso AS ut på langtur. Sammen med to andre bussjåfører skal daglig leder Per Aslak Luuso kjøre feriereisende direkte fra Alta til Oslo.

– Jeg tenkte hvorfor ikke tilby en tur til Oslo hvis det er barnefamilier og andre som hadde behov for å komme seg til og fra, sier Luuso.

Pilotstreiken i SAS, hvor 900 piloter er tatt ut i streik, har ført til at en rekke flyavganger har blitt kansellert. Ifølge SAS-sjef i Norge, Kjetil Hålbjørg, vil rundt 30.000 reisende bli rammet av streiken daglig og omtrent 15.000 av dem vil komme seg dit de planlegger å reise.

– Som et lite busselskap fra Alta så plikter vi jo å hjelpe litt til.

Nå ringer telefonen hans ringer i ett sett av folk som vil ha plass. Han regner med at bussen blir full og flere har også meldt interesse for turen nordover.

Kusinene Johanna Emblemsvåg Ekren (12), Lisa Daniloff Emblemsvåg (12) og Isabella Emblemsvåg Andersen (12). Foto: Christina Gjertsen / NRK

Skal ta buss i et døgn

– Det kommer sikkert til å bli gøy, men litt kjedelig også, ler Johanna Emblemsvåg Ekren (12).

Hun og kusine Isabella Emblemsvåg Andersen (12) har vært på ferie hos familie i Alta og reiseplanene ble brått endret da SAS-flyet deres ble kansellert som følge av streiken.

– Jeg tenkte at det var litt dumt for jeg hadde ganske lyst til å dra hjem, sier Johanna.

Planen var at slektninger skulle kjøre jentene hver sin del av strekningen, før de kom over en avisannonse for Luusos busstur. Nå gjør kusinene seg klar for å sitte på buss et helt døgn.

– Jeg tror det er lettere for ungdommen å ta en busstur på 24 timer enn det er for voksne sier Luuso.

– Man skal ikke være redd for å benytte seg av muligheten når den byr seg, sier Per Aslak Luuso, som har arrangert bussturen til Oslo. Foto: Christina Gjertsen / NRK

Stor etterspørsel etter billetter

Flere reiseaktører merker godt at mange feriereisende nå trenger et alternativ til fly.

– Pågangen for å kjøpe togbilletter har blitt svært stor etter at streiken ble et faktum, så togene fylles fort nå, sier Hilde Lyng.

Hun er informasjonssjef i SJ Nord, som drifter Dovrebanen og Nordlandsbanen. På noen avganger har de satt inn ekstra vogner og togsett, men de kommer ikke til å sette inn flere avganger som følge av streiken.

– Vi har forsterket togene i den grad vi har hatt mulighet til det, men vi kjører ikke noen ekstra avganger, sier hun.

Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Nord, ber folk sjekke flere avganger når de skal bestille reiser med toget. Foto: SJ Nord

Også Vy merker pågangen.

– Vi opplever at det er mange som tar kontakt med kundesenteret vårt for å spørre om hvordan det er mulig å reise, sier pressevakt i Vy, Gina Schulz.

Likevel er sommerrutene tilstrekkelig for å møte etterspørselen.

– I utgangspunktet kjører bussene med ferietrafikk. Det vil si at de allerede har flere avganger som er tilpasset at mange skal på ferie i disse dager. Så der kjører vi allerede ekstra det vi kan av busser og også tog, forklarer Schulz.

Ber folk være fleksible

Det er mange som er ute og reiser og togselskapene sier folk må være forberedt på utsolgte avganger og lengre ventetider. De ber passasjerer om å være fleksible når de skal bestille reiser.

– Folk må forberede seg på utsolgte avganger og at de må sjekke flere tidspunkter og avganger, sier Schulz.

Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line. Foto: Color Line

Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i fergeselskapet Color Line, sier de vil gjøre det de kan for å møte reisendes behov.

– Vi, som reiselivet som sådan, er jo opptatt av å ha et velfungerende reiseliv, det gagner jo alle. Så det er trist for de som blir rammet nå og så håper vi at dette løser seg på en god måte for de reisende, og vi skal hjelpe så mange vi kan, sier han.