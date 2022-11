Erkjenner ikke straffskyld for droneflyging

Den russiske mannen som mandag står tiltalt i Nord-Troms og Senja tingrett for å ha flydd drone i Kirkenes i oktober, erkjenner ikke straffskyld.

Han erkjenner imidlertid de faktiske forholdene og sier han har flydd drone på ulike steder i Kirkenes 13. oktober.

Mannens forsvarer sier at årsaken til at han ikke erkjenner skyld, er at han ikke har kjent til reglene som forbyr russere å fly med drone i Norge. Mannen ble pågrepet i Tromsø 15. oktober.