Du kan ikke dra på hytta, men campingvogna og bobilen er lov

– Jeg kan ikke være på hytta mi, men på samme tomt har jeg en bobil og da kan man bo der. Det blir for dumt.

Det mener Roger Michalsen. Han er i koronakarantene etter en ferietur på Gran Canaria. Selv om han gjerne skulle tilbrakt karantenetida på hytta, er det viktig for han å følge restriksjonene som har kommet.

Det mye omtalte hytteforbudet gjør det forbudt å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der du er folkeregistrert.

Men campingvogner, bobiler, fritidsbåter omfattes ikke av forbudet. Slike forbud er opp til kommunene selv å innføre.

Balsfjord kommune, der Roger Michalsen har både hytta og bobilen sin, har ikke et slik forbud. Dermed kan han faktisk overnatte i bobilen sin, og være på hytta på dagtid.

– Det høres helt tøvete ut for meg. Det bør være en regel som gjelder for alle, sier Michalsen.

Også ordføreren i Hvaler har gått ut og ønsker et lignende forbud mot båtfolket.

Hytteforbud-forskrift Ekspandér faktaboks Trer i kraft straks. Forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 Forskrifta gjeld for alle som oppheld seg i Noreg, og gjeld også Svalbard og Jan Mayen. Forskrifta trer i kraft straks, bortsett frå forbodet mot å ta opphald på fritidseigedom i anna kommune, som trer i kraft når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Reglane vil gjelde fram til 3. april, med moglegheit for forlenging. Forbudet om å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommunne tredte i kraft 19 mars. Derfor: Forskrifta inneber også forbod mot overnatte på fritidseigedom i ein annan kommune: Dersom ein har fritidseigedom i ein annan kommune enn der ein er folkeregistrert, er det forbode å overnatte på denne. Kun strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn for å hindre store materielle skadar er tillate. Forbodet har enno ikkje tredd i kraft, men vil byrje å gjelde når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Forbodet vil gjelde alle. Ikkje berre personar i karantene eller isolering.

Roger Michalsen skulle gjerne tilbrakt karantenetida på hytta da han mener det er større smittefare i borettslaget hvor han bor. Foto: Pål Hansen / NRK

Vil nekte gjestene

Johan Staff driver campingplassen Staff Ferie & Fritid i Malangen i Troms.

– Signalene jeg har fått fra gjestene mine er at de nok vil holde seg hjemme fremover. Men dersom det blir finvær i påska er jeg ikke like sikker, sier Staff.

Han mener også hytteforbudet burde gjelde alle typer fritidseiendom.

– Da hytteforbudet kom trodde jeg først at det også gjaldt campingplasser. Etter loven kan jeg ikke nekte gjestene å komme hit om de ønsker det. Men jeg har lyst til å nekte dem det, for jeg vil ikke ha koronasmitte her.

Johan Staff driver campingplassen Staff Ferie & Fritid hvor de har rundt 100 campingvogner med spikertelt. Foto: Pål Hansen / NRK

Unngå unødvendige reiser

Helseministeren Bent Høie (H) forklarte hytteforbudet nærmere under en pressekonferanse mandag ettermiddag. Da sa Høie at hytteforbudet er satt i verk slik at kommuner med mange fritidsområder kan tilby god helsetjeneste til sine innbyggere og ikke må ta seg av tilreisende.

Høie prøvde også å forklare hvorfor forbudet ikke automatisk gjelder campingvogner og bobiler.

– Det er mange kommuner som har mindre oppstillingsplasser eller campingplasser som ikke utfordrer helsetjenesten, sier Høie.

Høie understreker at kommuner som har store campingplasser med mange mennesker har tillatelse til å stenge disse.

Helseminister Bent Høie (H) råder folk til å ikke dra på tur med bobil eller til campingvogna. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Campingvogner er i strid med de rådene vi har for å unngå unødvendige reiser. Jeg håper folk som har campingbiler og bobiler lytter til de nasjonale rådene.

– Hvordan forklarer du at en hytteeier må være hjemme, men kan dra til campingvogna med spikertelt?

– Nei, man får ikke dra på unødvendige reiser og dermed får man ikke dra på campingplasser.