Nylig innførte regjeringen et forbud mot hytteturer i andre kommuner enn hjemkommunen. Nå ønsker Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) et lignende forbud for båtfolket.

– Jeg synes i det minste at noen fra sentralt hold burde gå ut og si at dette er i samme kategori og innebærer de samme farene. Jeg tror alvoret har gått opp for hyttefolket. Da er det helt logisk å overføre tankegangen til båtfolket også, sier hun.

Hvaler-ordfører Mona Vauger er vant til mange båtturister. I dagens korona-situasjon håper hun derimot at det blir færre. Foto: Kathrine Brønn/NRK

Vauger frykter at helsesystemet i kommunen med 4.600 innbyggere ikke har nok kapasitet til å ta seg av båtfolk som legger til i gjestekaier eller oppholder seg på sjøen rundt Hvaler-øyene.

– Hvis vi får smittetilfeller her ute, må vi bruke alle ressursene våre på å roe det i en helt ekstraordinær situasjon. Da er det uheldig å bruke ressurser på andre som belaster vårt helsesystem, sier Vauger.

Kommunen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Viken, som svarer at det ikke er vedtatt noen restriksjoner når det gjelder bruk av fritidsbåter.

Redningsselskapet ber derimot båtfolket holde seg på land de neste ukene. På sine nettsider skriver de at dagens korona-situasjon gjør deres beredskap ekstra sårbar:

«Hyttefolket er bedt om å holde seg hjemme, nå er det båtfolket som bør vise det samme ansvaret.»

Kyst-ordførere venter på veiledning

Ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) forteller at de i Færder kommune så vidt har begynt å diskutere hvilke utfordringer økt båttrafikk vil medføre utover våren. Han mener det er en stor fordel om regjeringen lager felles retningslinjer.

– Det ville vært absurd om Tønsberg sa det er greit med turister, mens Færder sa nei. Slik ting er nå, så er det greit med beskjeder fra sentralt hold, sier Andersen.

Tønsberg-ordfører Jon Sanness Andersen har begynt å tenke på hvordan kommunen skal møte økt båttrafikk utover våren. Foto: Privat

I Lindesnes kommune tror ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) at det også må komme diskusjoner om båttrafikken i løpet av våren.

– Hvis vi fortsatt er i modusen som nå der vi forsøker å hindre smittespredning, vil det kreve en annen type handling enn om vi begynner å slippe opp. Vi må hele tiden gjøre en vurdering, sier Sagebakken.

Tror sommertrafikken vil være uforsvarlig

Tvedestrand-ordfører Marianne Landaas (H) forteller at de også har diskutert båtlivet. Fortsatt er ikke trafikken til sjøs større enn at hun mener kommunen håndterer situasjonen, men at det vil være helt annerledes om noen uker.

– Fra Sankthans og i juli måned er det mange båter på Sørlandet. Dersom smitte-situasjonen er som nå, vil det ikke være forsvarlig at båtene ligger tett i tett. Da må vi helt sikkert gjøre noe, sier hun.

Tvedestrand-ordfører Marianne Landaas er spent på hvordan båtlivet blir på Sørlandet i tiden framover. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Landaas mener en tur på sjøen kan være sunt også i disse tider, og derfor sitter et forbud langt inne. For kollegaen på Hvaler er det imidlertid summen av mange tilreisende som bekymrer.

– Om du er på hytta eller i båten, så utsetter man seg for den samme faren, og man vil ha behov for den samme hjelpen hvis noe skulle skje, sier Vauger.

Avviser nasjonalt forbud

Hvaler kommune eier Skjærhalden gjestehavn, som har rundt 140 båtplasser. Ordføreren sier at situasjonen forandrer seg så raskt at de fortsatt ikke har avgjort om de stenger i påska. De har også bedt private gjestehavner om å avvente situasjonen.

– Vi er usikre på hva som skjer fra sentralt hold. Det må være likt for hele landet, sier Vauger.

Helseminister Bent Høie sier at det ikke er aktuelt å innføre nasjonalt forbud mot å oppholde seg i fritidsbåter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NRK har spurt helseminister Bent Høie om det er aktuelt å innføre et generelt forbud mot å oppholde seg over tid i båthavner eller være på sjøen i båt.

Svaret er nei, men Høie viser til at Helsedirektoratet allerede 12. mars sa tydelig at vi nå skal unngå å reise på fritidsreiser. Det gjelder også båtferie.

– Hvis en kommune har store båthavner der de opplever at mange bor i fritidsbåter og dette samlet sett er et problem for helsetjenesten, så kan de selv vurdere om de vil stenge disse. Det har de hjemmel til i smittevernloven. Vi kommer ikke til å gjøre det nasjonalt, konkluderer Høie.