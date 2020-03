Ber regjeringen vurdere hytteforbudet

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De historisk strenge tiltakene som ble innført for snart to uker siden gjelder i første omgang til torsdag denne uka.

Klokken 16 skal statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie orientere om videre håndtering av koronavirusutbruddet.

Jensen sier hun har stor respekt for at vurderingene regjeringen skal gjøre er vanskelige og kompliserte.

– Jeg skjønner at man må sette liv og helse først, men det er samtidig slik at vår økonomi blir så skadet av dette at jeg mener regjeringen også må se på om det er mulig med noe mer fleksibilitet, sa Jensen da hun deltok på Politisk kvarter tirsdag morgen.

Vil ha flere hjul i gang

Jensen mener regjeringen må vurdere å få flere tilbake i jobb for å begrense skadevirkningene i norsk økonomi.

– Vi som er innbyggere må følge de rådene som til enhver tid kommer, men det betyr ikke nødvendigvis at vi trenger å slutte med alt vi gjorde før. Mitt poeng er at hvis regjeringen kan vurdere en noe mer fleksibel innretning av virkemidlene, vil det i realiteten bety at vi får litt flere hjul i gang i samfunnet, sier hun.

Jensen peker også på det mye omtalte hytteforbudet, og ber regjeringen vurdere om det skal fortsette å være like kategorisk som nå.

– Det handler for eksempel om at det er utrolig stor forskjell på hyttefelt rundt om i landet. Noen steder ligger hyttene veldig tett, andre steder veldig spredt. Jeg tror det vil være fornuftig, for nå går det mange debatter i det norske samfunnet som jeg mener regjeringen er nødt til å ta på alvor hvis man skal ha innbyggerne med seg i den dugnaden som alle stiller opp på nå, sier Jensen.

Karl Johans gate ved Stortinget. Bildet er tatt i forrige uke. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Trenger tøffe tiltak

Helseminister Bent Høie (H) varslet en videreføring av mange tiltak på mandagens pressekonferanse om den daglige koronastatusen.

– Jeg vet at mange håper de strengeste tiltakene blir opphevet. De som håper og tror at denne våren skal bli slik den pleier, blir nok skuffet, sa han.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen slo mandag morgen fast at kommunen vil holde på strenge tiltak inntil videre.

– Vi må treffe tøffe tiltak for at dette ikke skal vare for lenge. Den korte smerten er bedre enn at dette skal dras ut i mange, mange måneder og at vi stadig får flere smittede fordi vi ikke overholder reglene, sa han.

Johansen mener det er for tidlig å åpne skoler og barnehager, og varsler at grensen på antall personer i folkeansamlinger kan bli nedjustert kraftig.

Tiltak som gjelder befolkningen generelt Ekspandér faktaboks Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.

Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.

Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.

God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.

Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.

Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.

Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før. Kilde: FHI

– Mange barn har det vanskelig

Siv Jensen understreker at man må lytte til helsefaglige råd, men mener det er flere ting som må tas med i vurderingen.

– Det er dessverre også mange barn som har det vanskelig hjemme nå. Hjelpetelefonene har pågang. Det kan nok hende at man bør legge til rette for at noen flere barn kan komme tilbake til skole og barnehage, rett og slett fordi de har det verre uten, sier hun.

​​​​​​​Kunnskaps og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kunnskaps og integreringsminister Guri Melby (V) sier skoler og barnehager kan holde stengt så lenge de må, men at tiltakene må vurderes hele tiden.

– Det er inngripende tiltak. Det vil ta lang tid å finne ut om det var riktig eller ikke. Jo lengre et slik tiltak vedvarer, jo verre blir det for de mest utsatte. Mitt inntrykk er at det er bred oppslutning rundt tiltakene, sier hun.

Melby skryter av lærere strekker seg langt for å legge til rette for god hjemmeundervisning, og sier hun også har hørt om barnehager som ringer rundt for å høre hvordan det går med barna.

– Det er så mange som gjør så mye for at denne situasjonen skal være levelig. All ære til dem. Mitt håp er at vi ikke trenger det altfor lenge, men vi må sette liv og helse først, sier Melby.