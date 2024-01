Listhaug: – Tidenes skandaleregjering

Borch innrømmer fredag at hun hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilder på sin masteroppgave i 2014.

Det kommer etter en avsløring i E24.

Leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug er tydelig.

– Støre-regjeringen fremstår nå som tidenes skandaleregjering. Hvordan er det mulig å takke ja til utdannings- og forskningsminister når hun selv har jukset da hun studerte, sier hun.

Listhaug legger til at det ikke virker som at det er noen ende på skandalene til Støre-regjeringen.

– Nå må det snart være nok, jeg er alvorlig bekymret for at alle skandalene i Støre-regjeringen og norsk politikk svekker tilliten til hele det politiske systemet, sier hun.

Forstår avgjørelsen

Statsminister Jonas Gahr Støre ble fredag orientert om at Sandra Borch ville gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Jeg har forståelse for at Sandra Borch synes denne saken gjør det vanskelig for henne å ha nødvendig tillit som statsråd for høyere utdanning. Det som er fremkommet er ikke forenlig med den tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister. Jeg respekterer derfor hennes beslutning om å gå av, sier Støre i en pressemelding.

Han holder en pressekonferanse om avgangen lørdag klokken ett.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, er klar på at Norge ikke kan ha en høyere utdanningsminister som selv blir tatt i fusk.

– Det må være likhet for loven både overfor statsråder og studenter. Vi har hatt et godt samarbeid med statsråden, og det er synd hun må gå av på en slik sak, sier hun.

Leder i Norsk studentorganisasjon Oline Sæther mener det var riktig av Borch å gå av. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Sandra Borchs sak viser at det er fullt mulig å trå feil når studentene har et kronglete regelverk og lite veiledning i hvilke feller man bør unngå, sier hun, og forventer at politikerne sørger for et nasjonalt regelverk.

– Utrolig trist

Sp-topp Ivar Prestbakmo støtter Borchs avgjørelse.

– Det er trist, men sannsynligvis helt rett, sier han.

Prestbakmo er stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i partiet.

– Hun er en politiker som jeg har hatt stor sans for og har jobbet godt sammen med og har bidratt med masse bra for Sp i de rollene som statsråd. Det er trist hun ikke skal det fremover, sier Prestbakmo.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet Ivar B. Prestbakmo synes det er trist at Borch går. Foto: Fabian Ubeda / Fabian Ubeda

Leder for Senterkvinnene, Wenche Skallerud, mener det er riktig at Borch går av.

– Jeg synes det er utrolig trist. At hun har gjort en sånn feil i masteroppgaven og nå går av er helt riktig konsekvens, sier hun til NRK.

Høyre-leder Erna Solberg sier hun har forståelse for at Borch trekker seg.

– Jeg ønsker henne alt godt videre, og håper hun har gode folk rundt seg nå i stormen.

Utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner (H) sier dette er en uheldig sak.

– At en statsråd er tatt for plagiat kan åpenbart være egnet til å svekke tilliten til henne. At det er statsråden med ansvar for nettopp forskning- og høyere utdanning som er tatt i plagiat, gjør dessverre ikke saken mindre alvorlig. Jeg har derfor forståelse for at hun velger å gå av i kveld.

Fiskeri- og havbruksminister Cecilie Myrseth (Ap), som også er fra samme kommune som Sandra Borch, sier at hun har forståelse for at Borch går av.

– Samtidig så må jeg jo få si at jeg synes at det er veldig trist. Jeg har hatt bare glede av å jobbe med henne i noen måneder, men jeg kjenner jo Sandra veldig godt, sier hun.

Myrseth vil ikke kommentere selve saken.

– Jeg har fått med meg hva Sandra selv har sagt i sin pressekonferanse, og har forståelse for at hun har trukket den konklusjonen, at det er riktig å gå av, sier hun.