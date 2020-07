Datatilsynet: – La barn øve seg i sosiale medier før de fyller 13 år

– Har du som foreldre gitt barnet lov til å være på TikTok, tenker jeg at du også må vite at ungen din kommer til å gå på trynet en eller annen gang, sier Kris Munthe.

Han er rådgiver for app og spill i organisasjonen Barnevakten, som lærer barn og voksne om nettvett.

Søndag skrev NRK om 8 år gamle Emilia som fikk lov av moren sin til å bruke den populære appen i jakten på å bli Norges nye TikTok-stjerne.

Kris Munthe i Barnevakten mener det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre som foreldre, når barna ønsker å laste ned apper med 13 års aldersgrense. Foto: Privat

– Det er et evig dilemma om man skal la barn under 13 år få lov til å bruke apper som har aldersgrense på 13 år, sier rådgiveren.

Han legger vekt på at barn ikke har prøvd og feilet like mye som voksne. Og at de voksne vet litt mer om hva som er lurt og ikke lurt å gjøre på nett.

– TikTok fraskriver seg ansvar

Selv om appen har 13 års aldersgrense, er det likevel mange brukere som er yngre enn dette. Ferske tall fra Medietilsynet viser at fire av ti barn mellom ni og ti år bruker TikTok.

Det er ikke ulovlig å la barn under 13 år bruke appen, presiserer kommunikasjonsrådgiver Guro Skåltveit i Datatilsynet.

Guro Skåltveit i Datatilsynet sier foreldre bør trene på nettvett. Foto: Åsa Mikkelsen

Men TikTok kan ikke lagre personopplysninger om barn uten gyldig samtykke fra foreldrene. Det er leverandørens ansvar å påse at de behandler personopplysninger i henhold til loven.

– Dette ansvaret fraskriver de seg på en litt vel enkel måte når de sier at de har aldersgrenser samtidig som vi vet at 8-åringer er der, sier Skåltveit.

Bør øve tidlig på sosiale medier

Datatilsynet mener det bør være opp til hver enkelt foreldre å vurdere om barnet bør benytte denne og liknende apper eller ikke.

– Det er faktisk en bred enighet i fagmiljøene som jobber med nettvett at barn bør begynne å øve seg på bruk av sosiale medier tidlig, sier Skåltveit.

– For å innarbeide gode rutiner, bør de starte omtrent samtidig som de får smarttelefoner.

Ifølge Skåltveit er det større rom for å gjøre feil på barneskolen enn på ungdomsskolen. Når barnet er 13 år har de rett til privatliv, og kan nekte foreldre innsyn i det de holder på med.

– Da kan det være greit å ha øvd litt og ikke fremstå som digitalt tilbakestående, sier Skåltveit.

TikTok har blitt kritisert for å lagre opplysninger og overvåke barn under 13 år. – Det er litt naivt å alltid skylde på de ulike tjenestene, da reglene og utfordringene er de samme uavhengig av plattform, sier Guro Skåltveit i Datatilsynet.

Lønner seg ikke å bli hissig og sint

Ingvild Moen, ekspert og foredragsholder på sosiale medier, er ikke helt enig.

– Som barn er du ikke i stand til å være like kildekritisk. Vi vet jo at sosiale medier påvirker oss veldig, derfor tenker jeg at det er viktig at det er 13 års aldersgrense, sier Moen.

Hun mener at enkelte dansevideoer og utfordringer på TikTok kan være med på å skape kroppspress.

– Barn og unge klarer kanskje ikke å forstå det selv. Noen ganger blir jeg sjokkert over hva som finnes på appen, sier Moen.

Kris Munthe i Barnevakten mener foreldre bør – så langt det lar seg gjøre – prøve å opprettholde aldersgrensen. Dersom man velger å slippe opp, bør man være raus og tålmodig.

– Ikke bli sint og hissig om barnet trår feil. Det er en læringsprosess hvor den voksne må støtte dem hele veien. På den måten kan barnet og foreldrene få en åpen og god kommunikasjon, sier Kris Munthe i Barnevakten.

– Da tør han eller hun å si ifra om de har gjort en feil eller de har opplevd noe ubehagelig.

Snakk med barna dine om: Ekspandér faktaboks ...at de bør starte opp med en privat profil/bruker, hvor de selv velger hvem som ser videoer de lager. ...at du som forelder kan opprette en profil hvor du selv styrer personverninnstillingene før barna er gamle nok. ...at barnets videoer kan spres i andre sosiale medier og at det kan være lurt å tenke seg om to ganger før man deler. ...å si fra at netthets og slemme kommentarer ikke er greit - og kan være forbudt. ...at de bør si ifra om de opplever mobbing eller slemme kommentarer. ...hvem som ser deres videoer. ...hva slags navn de skal ha – ekte eller oppdiktet. ...å blokkere eller ignorere kontakt fra ukjente personer. ...at det ikke er lov å dele bilder eller film av noen uten samtykke. Kilde: Datatilsynet