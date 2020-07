Besatt av TikTok

– Jeg klarer bare ikke å legge fra meg telefonen, sier Emilia Sophi Jakobsen.

Hun sitter på kanten av sofaen, tilter på mobilen og studerer bevegelsene til den 16 år gamle TikTok-stjerna Charli D'Amelio, som har over 60 millioner følgere.

– Jeg vil bli som henne. Hun danser så kult, og så er hun så myk. Ja! Det er sånn jeg skal bli, sier 8-åringen.

Og da er det bare en ting å gjøre. Øve, øve, øve.

Emilia setter mobilen på høykant på bordet og trykker på den røde record-knappen. Det går tre sekunder, så er det i gang. Høyre arm opp. Venstre arm ned. Avslutte med en piruett.

I løpet av bare noen sekunder har hun lært seg trinnene i dansen og lagt ut en video på sin egen profil. Nå er den del av et univers med millioner av videoer.

For Emilia vil ikke bli lege eller pilot. Hun vil bli populær. Hun vil bli stjerne på TikTok. Og hun er slett ikke alene.

På kort tid har appen blitt like stor som Snapchat, viser tall fra Medietilsynet. Men Emilia har ikke Snapchat. Heller ikke vennene hennes. Instagram og YouTube er også blitt ut.

I Norge er det nå 65 prosent av dem mellom 9 og 18 år som bruker TikTok. Hva er hemmeligheten bak suksessen?

To jenter som danser for å lage TikTik-video.

Slukt av appen

For deg som ikke helt vet hvordan appen fungerer, kan det kort oppsummeres slik: TikTok ligner ganske mye på YouTube, hvor man kan laste opp, se og dele videoklipp.

Forskjellen er at klippene her er mye kortere enn på YouTube.

Det kan være alt fra en dans som har gått viralt, korte snutter om treningstips, en kjendis som viser fram sitt siste klesinnkjøp eller et innlegg som spiller på humor.

Her finner man absolutt alt. Og det er folk i alle aldre som bruker appen. Men det er spesielt de yngre som har blitt skikkelig hekta.

I snitt bruker de mest ivrige faktisk en hel time på appen hver dag. Det tilsvarer omtrent 240 videoer, hvis én video varer i 15 sekunder.

Emilia er ikke helt sikker hvor mye tid hun bruker på plattformen, men hun vet at det er mer enn en time om dagen.

– Kanskje tre timer? sier hun og fniser. Emilia trekker på skuldrene. Hun synes det er litt flaut å innrømme det.

For hun vet at tre timer er veldig mye. Men det er jo nesten det alle de andre venninnene hennes gjør etter skoletid. Og har ikke den ene i gjengen TikTok, løser det seg alltid. Da byttelåner de telefonene.

Spill av video

Utfordringer på TikTok

Plattformen har stor underholdningsverdi for brukerne. Det er vanskelig å lukke appen, fordi neste historie bare en bitte liten millimeter unna den forrige.

Appen er rett og slett laget sånn at du skal bli besatt. Den konstante strømmen av videoer får kroppen til å produsere dopamin, som gir en følelse av lykke.

– Belønningssenteret får stadig input og man går rett og slett aldri lei.

Slik forklarer Ingvild Moen, foredragsholder og ekspert på sosiale medier, suksessen til – ikke bare TikTok – men også andre populære sosiale medier som Instagram og YouTube.

Ingvild Moen forteller at TikTok har fått til noe svært få andre sosiale medier har fått til. Å engasjere de minste ved å lage en app som alltid fanger oppmerksomheten deres. Foto: Olav Mellingsæter

Men det er likevel noe som skiller TikTok fra de andre plattformene, og som gjør at Emilia bruker opp mot tre timer der.

Moen forteller at appen trekker til seg små som store, fordi det utøves mer kreativitet her enn på andre apper. Et innlegg på Tik Tok må være mye mer underholdende enn for eksempel en Facebook-post med et bilde.

Også er det disse utfordringene som virkelig har slått an. Det er kanskje det som gjør at Emilia og venninne nå strømmer til TikTok.

Ved å ha en bruker på appen kan hvem som helst starte en utfordring som går viralt. En utfordring kan være en spesifikk dans, å spise chili, kle seg ut og mye, mye mer.

En challenge som gikk skikkelig viralt var #wipeitdown. Som du kan se her:

Spill av video

Copy my dancemove

Emilia viser fram en av utfordringene som har kommet opp på TikTok-profilen hennes.

Samtidig kommer bestevenninnen hennes Mathea Bjerkås Hoffmann løpende opp trappen.

Hun kommer ofte etter skoletid for å gjøre utfordringer og titte på TikTok sammen med Emilia. I dag vil hun gjøre en koreografi. Det er dans som er mest populært her i gården.

– Kan vi ikke ta den siste til Charli?, spør Mathea og prøver forsiktig å dra mobilen til Emilia ut av hendene hennes.

Hun er like stor fan av Charli D'Amelio som venninnen sin. Sammen vil de starte på turn for å bli like myke som sitt største idol.

De bøyer seg ned. Den ene i bro og den andre i spagaten for å vise hvor langt de allerede har kommet.

De øver flere dager i uka, forteller Emilia. Hun faller på bakken. Begge to skrattler. De er ikke helt i mål enda. Noe kroppsbeherskelse mangler.

– Kom igjen da! Nå må vi lage den videoen, sier Mathea utålmodig.

Mathea og Emilia har trent mye på dette trikset. Her i stua til Emilia i Hammerfest i Finnmark. Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK

Over eller under aldersgrensen?

Mathea har nemlig ikke sin egen TikTok-profil. Hun må skynde seg og få gjort noen videoer før hun må hjem igjen.

– Du skjønner, mamma er litt streng, så jeg får ikke lov til å ha min egen konto. Men jeg får lov til å være med å lage videoer på Emilia sin, da.

Emilia finner fram den siste videoen de har laget sammen som ligger inne på appen. Hun har en privat bruker hun opprettet for bare noen dager siden. Fra før av har hun en fankonto hvor hun kun poster videoer av Charli.

– På begge kontoene får jeg bare lov til å godta folk jeg kjenner, sier hun.

På Charli-profilen har Emilia til sammen 17 følgere, mens på hennes egen konto, hvor hun publiserer videoer av at de danser, har hun nå 6 følgere.

– Når jeg blir 13 år, skal jeg få lov til å godta hvem som helst. Da kan jeg begynne å bli kjendis.

Spill av video

Aldersgrensen tøyes

For Emilia vet at moren følger med på hva hun gjør på appen.

Mathea og Emilia har egentlig ikke lov til å bruke appen. TikTok har valgt å sette aldersgrensen på 13 år. De mener innholdet som blir publisert der, ikke egner seg for barn under den gitte alderen.

Men realiteten er en annen. Og Emilia er en av dem har fått lov av foreldrene sine til å laste ned appen.

Hun ser bort på moren og spør om ikke også hun vil være med på en utfordring.

– Nei, jeg liker best å se på dere jeg, svarer Malin Jakobsen.

Moren til Emilia forteller at hun har gitt datteren lov til å få sin egen TikTok-konto av flere årsaker. Først og fremst fordi hun mener Emilia allerede har blitt eksponert for mange ulike sosiale medier fra andre steder enn i hjemmet.

Emilia viser moren sin, Malin Jakobsen, hennes største idol på TokTok. Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK

– Jeg tenker at det er bedre å lære henne nettvett så tidlig som mulig. Og vi tar ofte en prat om hva som er innafor og ikke.

De har tatt de seriøse samtalene om mulige falske profiler, om farlige trender som oppstår i ny og ne, og hvem som får lov til å følge henne og ikke.

Ser hun at noen av disse tingene blir brutt, har de laget en avtale på at Emilia vil miste både TikTok og mobilen for en periode. Kanskje også husarrest.

Og det vet Emilia.

– Derfor synes jeg det er helt fint at mamma ser hva jeg legger ut.

«Family-Pairing»

Men hvordan kan Emilia passe på at hun unngår husarrest, og samtidig fortsette mot målet om å bli den neste store TikTok-kjendisen?

Kris Munthe, som er rådgiver for spill og apper i Barnevakten, forteller at det er mange tips og triks for å unngå å havne i en situasjon der man plutselig har gjort noe man ikke har fått lov til av foreldrene.

Barnevakten er en ideell organisasjon som jobber for å lære barn og voksne om nettvett for barn.

Kris Munthe sier det er opp til hver enkelt forelder å bestemme om barnet skal få ha TikTok eller ikke. Foto: Barnevakten

Det aller viktigste er å sette lavest mulig aldersgrense når man oppretter en profil. Grunnen til det er at kontoer som har satt alderen på under 16 år ikke kan sende eller motta DMs, såkalte direktemeldinger, fra andre.

– Det gir en trygghet bare det, sier Munthe.

Han mener det også er viktig å lære seg hvordan du sletter venner og kaster ut profiler som gjør noe du ikke liker, før du tar i bruk appen. Det gjør det mer sikkert.

Og ønsker foreldrene å overvåke enda litt mer, går det an å laste ned noe som heter «Family-Pairing». Da har foreldrene og barna hver sin TikTok-konto.

Kontoene kobles sammen, og da kan foreldre velge noen restriksjoner på vegne av barna. De kan for eksempel sette opp tidsgrenser, skru på en funksjon som fjerner videoer som er ment for voksne.

«Family-Pairing» er helt unikt for TikTok. Hverken Instagram, Snapchat eller Facebook har en lik funksjon.

– Det viser at de tar ansvar. Så håper jeg andre sosiale medier følger etter. Det bør de!

I gjennomsnitt varer en TikTok-video i 15 sekunder. Det er langt kortere enn YouTube-videoer. Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK

TikTok har kommet for å bli

Tilbake i stua til Emilia. Mobilen ligger nå på gulvet. Jentene har funnet en utfordring på TikTok hvor du skal komme deg opp på beina uten å bruke hendene.

– Det var vanskelig, men jeg skal få det til, sier Emilia.

Hun kravler bort til mobilen og setter den på start.

I løpet av tre sekunder har Mathea og Emilia lagt seg ned, klare for å lage videoen som skal publiseres på profilen.

Musikken starter og begge dytter seg oppover med brystet og pannen. Det tar omtrent fem sekunder fra de ligger flatt på gulvet, til de står rakrygget med beina godt plantet på parketten.

– La oss ta en til! Men nå skal vi ta en challenge fra Charli igjen, sier Mathea.

Jentene skroller på mobilen og finner tilbake til idolet sitt.

– Kom igjen! Nå skal vi få til denne best mulig, så vi kan bli kjendiser! sier Emilia.

Neste video er allerede i produksjon.

Og det er kanskje der det ligger. TikTok har kommet for å bli. Rett og slett fordi unge jenter og gutter står i kø for å lage den neste store videoen. Det blir liksom aldri kjedelig.