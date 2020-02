– Vi vil gjerne vurdere alle ruter, hele tiden, men det er ingen av de rutene som Widerøe vurderer nedlagt som kan tas over av oss.

Det sier administrerende direktør, Jesper Rungholm. Han er en av de to som grunnla selskapet Danish Air Transport (DAT) i 1989.

Mandag ble det kjent at Widerøe skal kutte 4.000 avganger. Endringene trer i kraft 4. mai i år.

DAT trenger en landingsbane som er mer enn 1200 meter lang. Det gjør at enkelte av flyrutene som Widerøe nå kutter, ikke er aktuelle å overta.

Direktør Jesper Rungholm i Danish Air Transport mener politikerne tror man kan få både i pose og sekk. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Men ifølge Rungholm kunne det vært aktuelt å overta noen av Widerøes ruter, dersom de ble fullstendig lagt ned.

– Vi kommer ikke til å fly i konkurranse med Widerøe på noen måter. Og med dagens rammevilkår for luftfart i Norge er det umulig å overta enkelte avganger, sier han.

Det norske avgiftssystemet gjør flyrutene ulønnsomme, ifølge gründeren.

– Hvis man fortsetter å slå de regionale flyvningene i hjel med avgifter så kommer flere flyvninger til å forsvinne fra Distrikts-Norge, sier han.

Dette er rutekuttene til Widerøe Ekspandér faktaboks Rutekuttene vil skje på følgende områder: *Bodø - Evenes legges ned. *Andenes - Evenes legges ned. Andenes - Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø - Andenes blir likt som i dag. *Bodø - Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag. *Svolvær - Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag. *Bodø - Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.



*Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag. *Florø - Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag. *Bergen - Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag. *Florø - Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag. *Tromsø - Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag. *Vadsø - Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag. *Tromsø - Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager. *Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager. *Oslo - Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april. *Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april. *Tromsø - Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Hammerfest - Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul *Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

– Politikerne har glemt folk i distriktene

Han mener at man ikke både kan begrense flytrafikken og gi umulige vilkår for å drive lønnsomt luftfart og samtidig bli overrasket over at ruter legges ned.

– Rammebetingelsene for luftfart i Norge er helt umulige, og politikerne bærer ene og alene ansvar for det, sier han og fortsetter:

– Politikerne som sitter i Oslo synes å ha glemt at det bor folk i distriktene med behov for transport. Folk bør gjøre opprør for å stoppe galskapen.

Imponert over Widerøe

Flyselskap-gründeren er imponert over handlekraften fra Widerøe, som nå vil kutte mer enn 4000 avganger.

– Det viser en dyktig og målrettet ledelse i et selskap som har problemer på grunn av rammevilkårene, sier direktøren Rungholm.

På toppen av alt er den norske kronen svak. Det gir selskapet lavere inntekter.

– Widerøe gjør det eneste riktige, sett ut fra situasjonen. Så må norske politikere våkne opp og gi noen betingelser som gjør at man kan fly, eller støtte ruter med subsidier. Det er opp til politikerne om de vil ha luftfart eller ei.

Vil bedre lønnsomheten

I en e-post til NRK skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at regjeringen er opptatt av å styrke den allmenne konkurransekraften til norsk luftfart. Samt å bedre lønnsomheten også for kommersielle flyruter i distriktene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

– Vi har derfor nylig besluttet å gjøre avgiftsendringer som styrker grunnlaget for de kommersielle distriktsrutene gjennom å innføre fritak fra plikten til å betale for inntil seks tonn av den vektbaserte startavgiften.

I tillegg har regjeringen endret fordelingen av innflygingskostnadene. Fly som bare flyr gjennom norsk luftrom må nå dekke en større del av avgiftene.

– Disse tiltakene har bedret rammevilkårene for Widerøe, men selskapet har likevel sett behov for å kutte, begrunnet i en kombinasjon av lav kronekurs, markedsutvikling og avgifter, skriver ministeren.