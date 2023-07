Har du en drøm om å se en isbjørn før du dør? Da er kanskje Svalbard den beste destinasjonen.

Men er du allerede i ferd med å dø, kan det bli problematisk – for det er egentlig ikke lov å dø på Svalbard.

– Vi opplever at det er mange gamle mennesker med skrantende helse som reiser til Svalbard, sier avdelingsleder Kristin Furu Grøtting ved Longyearbyen sykehus.

På sykehuset som ligger 100 mil fra fastlandet, har de også begrenset kapasitet til å hjelpe deg hvis du havner i en akutt helsesituasjon.

– Vi må rekvirere ambulansefly når det er tilstander vi ikke kan behandle og det er såpass alvorlig at det står om liv, sier Grøtting.

Ifølge Grøtting har de hver dag turister innom som trenger helsehjelp. Det er ikke alle som er like alvorlig, men siden mai har de rekvirert 14 ambulanse fly. På en uke hadde de fem tilfeller.

– Og da er vi prisgitt på at det er fly tilgjengelig, at UNN kan ta imot og at flyene kan lande her, sier avdelingslederen.

Grøtting mener det er viktig at folk er klar over hvor i verden de har reist og at de har reist til et sted med et begrenset helsetilbud. Foto: Privat.

Det var Svalbardposten som først omtalte saken.

Ønsker helseattest for cruisepassasjerer

Av hensyn til personvern kan ikke sykehuset si om alle disse tilfellene er turister.

Men de bekrefter at de får inn mange eldre turister opp i årene. Flere av disse har underliggende sykdommer eller andre plager som gjør det vanskeligere å behandle det som er akutt.

Daglig kommer det turister til Longyearbyen sykehus for å få helsehjelp av ulik grad. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Nå ønsker sykehusledelsen at cruisenæringen krever helseattest for turister som reiser til Svalbard.

For selv om sykehuset klarer å gi den nødvendige helsehjelpen til turistene, går det på bekostning av lokalbefolkningen.

– Det går utover folk som har andre plager som ikke karakterers som øyeblikkelig hjelp, for helsevesenet er jo pålagt å stille opp når det er øyeblikkelig hjelp, sier Grøtting.

– Mange får beskjed om at timen deres må flyttes eller utgår.

Flere passasjerer enn innbyggere

Turismen på Svalbard har økt jevnt gjennom mange år.

Et eksempel på det er økningen i registrerte ilandstigninger fra cruiseskip. I 1996 ble det registrert 29 600 ilandstigninger på Svalbard. I 2019 hadde tallet økt til 108 000.

2022 var en rekordsesong for antallet passasjerer på oversjøiske cruise.

Trenden ser ut vil å være den samme i år. I juli og august er det ventet anløp av 19 cruiseskip. Ti av disse har over 1000 passasjerer ombord.

Det største skipet som kommer til Svalbard, er MS Preziosa. Med plass til over 4300 passasjerer og 1300 ansatte, rommer det dobbelt så mange folk som det er innbyggere i Longyearbyen.

MS Preziosa er det største skipet som seiler til Svalbard i år. Foto: Afp

Sysselmesteren på Svalbard er glad for at det så langt i år ikke har vært store uønskede hendelser.

– Først og fremst vil jeg bare banke i bordet og håpe at ingenting skjer. Vi har to store helikoptre og tjenestefartøy med kapasitet, men også de har sine begrensninger, sier sysselmester Lars Fause.

– Min store bekymring er at det skal skje større hendelser som utfordrer redningskapasiteten vår. Dersom det verste skulle skje med en av de store båtene har vi ikke god nok kapasitet til å håndtere det.

Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, sier de har god beredskap. Men er bekymret dersom store hendelser skulle inntreffe. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Store områder og krevende farvann

Sysselmesteren gjør også et poeng ut av at de dekker over et stort område, og at mindre hendelser har vist at det ofte er vanskelig å navigere i farvannet rundt Svalbard.

– Det gjør det vanskeligere å evakuere syke og skadde pasienter til fastlandet. Alle som opererer her må tenke på at det er et spesielt område å opererer med turistfartøy, sier Fause.

Han tror årets sesong blir travel.

– Vi gjør så godt vi kan med de ressursene vi har, og vi er godt rustet til å håndtere mindre hendelser. Men det krever mye ressurser av oss, og koster staten mye penger, sier Fause.

Mange turister har et håp om å se isbjørn mens de er på Svalbard. Foto: Arne Nævra

Sysselmesteren har også fokus på forebygging i form av hyppig kontrollaktivitet og et tett samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, for å forsikre seg om at alle aktører har den nødvendige kunnskapen og papirene i orden.

I en høring fra regjeringens cruiseutvalg, foreslås det å innføre en begrensning på 500–750 personer om bord på cruiseskip i farvannet ved Svalbard. Begrunnelsen er at det er store avstander og svært begrensede rednings- og helseressurser i et miljø hvor vær- og isforhold kan endre seg raskt.

Høringa er under behandling, og utvalgets medlemmer mener Norge bør ta initiativ til en internasjonal regulering av cruisetrafikken i Arktis.

Turismen på Svalbard har økt jevnt i mange år. Her fra Longyearbyen. Foto: Petter Strøm / NRK

Færre henvendelser fra ekspedisjonscruise

The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) representerer ekspedisjonscruiseoperatører i Arktis. Dette er operatører med fartøy med gjennomsnittlig 200 passasjerer.

Kommunikasjonssjef Anne Øien sier til NRK at de sammen med Visit Svalbard og Svalbard Cruise Forum tidligere i år tok initiativ til et møte om temaet. Dette etter utspill fra sykehuset.

Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip MS Fram ved Spitsbergen for noen år siden. Foto: Gregory Gerault / Hemis

Det førte til at sykehuset i samarbeid med næringslivet laget et tydelig informasjonsskriv som AECO og Svalbard Cruise Forum ga til rederier og operatører. I tillegg har de løpende dialog og samarbeid med sykehuset.

– Vi har nylig fått informasjon om at antall henvendelser til sykehuset i Longyearbyen har gått ned fra våre operatører. Vi ser derfor at løpende dialog fungerer godt for ekspedisjonscruisesegmentet, sier Øien.

Les også: Nå skal ferdselen på Svalbard strammes inn