Bodø Tromsø Harstad Mo i Rana Tromsdalen

Slik ser lista over Nord-Norges største tettsteder ut i Statistisk sentralbyrås oversikt. Og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

For det har alltid vært Tromsø som har vært «storebror» i nord, og rivaliseringen mellom Tromsø og Bodø tar tilsynelatende aldri slutt.

Men SSB mener at det de fleste ser på som byen Tromsø, egentlig er tre ulike tettsteder.

Innbyggertallet i det byrået ser på som tettstedet Tromsø var i 2022 på 41 434 personer, mens tettstedet Bodø har 42 662.

Tromsø kommune har drøyt 77 000 innbyggere, mens Bodø har 53 000.

De aller fleste vil nok mene at Tromsø også omfatter Tromsdalen og Kvaløysletta, områdene som ligger henholdsvis øst og vest for øya.

Bilde tatt fra Tromsø sentrum nord. På andre siden av brua ligger Tromsdalen, som SSB altså regner som et eget tettsted. Foto: Bernt Olsen / Bernt Olsen

Tar av på nett

SSBs rangering er egentlig ikke noe nytt. Men etter at Avisa Nordland omtalte saken i år, har diskusjonen rast blant nordlendingene i sosiale medier.

«Kan like godt bare legge ned hele Tromsø nå. Bodø er og blir Nord-Norges største by og HOVEDSTAD», skriver en Twitter-bruker.

Andre kaller SSBs oversikt «ren parodi», og en går så langt som å kalle det «Bodøpropaganda».

Samtidig har redaktøren i Nordlys (med kontor i Tromsø) skrevet en hissig kommentar om SSBs «håpløse» praksis.

– Denne ubegripelige leken med tall gir igjen spinnville utslag, som at Bodø plutselig er en større by enn Tromsø. Det er ikke bare tvilsomt. Det er, som vi alle vet, fullstendig feil, skriver redaktør Helge Nitteberg.

Det er i hvert fall ingen tvil om hvilket fotballag som er størst i nord, etter flere år der Bodø/Glimt har herjet mot både norske og internasjonale lag. Foto: Annika Byrde / NTB

– Gjenspeiler ikke virkeligheten

Til NRK hinter Nitteberg til at det nettopp er «Bodøpropaganda» han frykter. Redaktøren mener en slik statistikk, som han mener er «faktisk feil», kan utnyttes politisk.

– En statistikk kan ikke gjøre det alene. Men gjentatte feilaktig statistikk som SSB i dette tilfellet har gjort i mange år på rad, kombinert med en avsender som misbruker statistikken for å fremstille noe på en viss måte, kan også være med på å påvirke politiske beslutninger.

Nitteberg viser til at det knives hardt om både statlige og private satsinger, i tillegg til andre prosjekter som kan sikre vekst i en landsdel som sliter demografisk.

Nordlys-redaktør Helge Nitteberg mener SSB bør tenke over hvorvidt denne statistikken faktisk har noen verdi. Foto: Ole Åsheim / Nordlys

– Det har vært en historiefortelling i Bodø gjennom mange år der det har vært om å gjøre å omtale Bodø i positive ordelag, og i det også snakke opp sin egen størrelse. Og samtidig gjerne snakke ned Tromsøs størrelse, sier redaktøren.

– Det henger ikke sammen med virkeligheten til folk flest. Jeg tror du må jobbe i SSB eller være fra Bodø for å tro på denne statistikken. Og selv ikke folk i Bodø tror egentlig på det, sier han.

SSB: – Tenker fortløpende på endring

Seniorrådgiver i SSB, Even Høydahl, avslører at det faktisk var en bodøværing som i 1960 kom opp med definisjonen for hvordan SSB definerer tettsteder.

Fram til I 2013 gikk SSB bort ifra å bruke all form for skjønn og gitt reglene total makt.

– Siden da har de vært litt irritert oppe i Tromsø. For da ble jo Bodø størst, sier Høydahl.

Når det gjelder Nittebergs bekymringer over statistikken, tror Høydahl at Nordlys-redaktøren kan ta det med ro.

Even Høydahl i SSB, for øvrig også nordlending, kan til en viss grad forstå frustrasjonen fra Tromsøværinger og deres behov for å bli definert som størst i landsdelen. Foto: Privat

– Det ville jeg ikke vært bekymra for i det hele tatt. Folk som tar slike avgjørelser har jo såpass lokalkunnskap at de vet forskjellene på Tromsø og Bodø, mener han.

Høydahl innrømmer at SSB kanskje også burde lage en liste over de største byene, for å unngå en slik framstilling. Men han kan ikke love at SSB kommer til å endre praksis.

– Vi tenker fortløpende på eventuelle endringer. Verden og Norge forandrer seg hele tiden. Det hadde jo vært interessant for oss å kanskje utvikle en bystatistikk. For oss som holder på med sånt, så hadde det vært en morsom jobb, sier han og fortsetter:

– Vi ser jo helt klart at det er et problem når det ikke finnes noen definisjon på hva en by er, eller noen bystatistikk, så blir det litt sånn «man tager det man haver». Det blir litt feil.

Som Nitteberg, mener han at det ikke hersker noen tvil:

– Alle, kanskje unntatt en og annen bodøværing, mener jo at Tromsø er større enn Bodø. Andelen som bor i tettsteder ligger på 91 prosent i begge kommunene. Forskjellen er bare at sentrum av Tromsø ligger på en øy, som gjør at byen ikke er helt sammenvokst.