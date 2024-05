Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Det blir stadig dyrere å reise i forbindelse med kamper og stevner. Finnmark idrettskrets får bekymringsmeldinger fra en rekke idretter. Damelaget Bjørnevatn IL fra Øst-Finnmark bruker 1,3 millioner kroner i år på å reise til sine fotballkamper. Vålerengas rekruttlag på samme nivå har et budsjett på bare 543.000. Hvis klubben ikke hadde vært villig til å bruke så mye penger, måtte jentene flytte for å spille fotball på samme nivå, påpeker ledelsen. Etter at 2. divisjon er delt i tre avdelinger, er de blitt færre kamper og færre reisedøgn. Bjørnevatn regner likevel med at utgiftene blir som i fjor.

Det koster å spille i 2. divisjon. I hvert fall for damelaget til Bjørnevatn IL (BIL).

I fjor brukte fotballklubben fra Sør-Varanger i Finnmark 1,3 millioner kroner på reiseutgifter i forbindelse med seriespillet.

Dette inkluderer fly, buss, hotell og tog.

Klubben forventer å bruke like mye i år.

– Det er et resultat av at vi bor der vi bor. Vi har gjort en vurdering av at når vi er gode nok til å spille på det nivået, så må vi gjøre det vi kan for å faktisk gjøre det, sier Rudi Myrer, styreleder i BIL.

Han mener klubben er nødt til å bruke disse pengene.

– Ellers er vi nødt til å si til jentene at de må flytte til Oslo for å spille på dette nivået.

Rudi Myrer, styreleder i BIL, er klar på at klubben må bruke over en million kroner på reise for at spillerne skal kunne spille i andre divisjon og bo i nord. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Geir Knutsen, leder i Finnmark idrettskrets, sier at Bjørnevatn ikke er alene om høye reisekostnader.

– De siste årene har vi fått bekymringsmeldinger fra idrettslag, særkretser og idrettsrådene om de økte reisekostnadene knyttet til å delta i nordnorske og nasjonale serier. Det gjelder uansett idrett.

– Mye hotell og lange reiser

Omtrent halvparten av spillerne til BIL bor i Tromsø. De har lang reisevei uavhengig av om det er borte- eller hjemmekamp.

– Vi reiser både til hjemmekampene her i Bjørneparken og til bortekampene. Det er mange døgn på hotell og lange reiser, men vi står i det, sier spissen Anna Ingerøyen Hansen.

I fjor hadde spillerne 25 hotellovernattinger i forbindelse med seriespillet. De ivrigste, som deltok på treningssamlinger og treningskamper i tillegg, var opptatt 33 helger i løpet av 2023.

Anna Ingerøyen Hansen mener de lange reisedagene og mye tid borte er verdt det. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Det er mye for et amatørlag. Det er ingen av dem som har proffkontrakt og får betalt. De er her på fritiden, sier Myrer.

I fjor var divisjonen delt inn i to avdelinger, i år er den delt inn i tre. Dette betyr at lagene har færre kamper og færre reisedøgn. Bjørnevatn regner med 16 reisedøgn i år.

Av sesongens ni bortekamper foregår syv på Østlandet. Ellers skal laget spille en kamp mot Porsanger IL og en mot Sogndal.

Heldigvis var det kortere reisevei til sesongåpningen for mange av spillerne.

Da tok Bjørnevatn imot Vålerengas rekruttlag på hjemmebanene utenfor Kirkenes.

– Tungt mentalt og fysisk

Linnea Nærø Wang, midtbanespiller for Vålerenga, fikk kjenne på den lange reiseveien nordover i forkant av kampen.

– Det er veldig tungt, både mentalt og fysisk. Vi merket at vi må stå opp klokken 05.00 og reise. Det preger kampen mye. Å gjøre det flere ganger blir veldig tungt i lengden – og dyrt, selvfølgelig.

Eline Torneus, utviklingslederen hos Vålerenga Fotball, sier at rekruttlaget har planlagt én overnatting når de skal møte Porsanger IL, i tillegg til to andre flyturer.

Turen til Kirkenes kostet 47.000 kroner. Totalt har Oslo-klubben budsjettert 543.000 kroner på reise i år.

Midtbanespiller Linnea Nærø Wang har kjøreavstand til de fleste kampene denne sesongen, men til sesongåpningen måtte Vålerenga ta tidlig flyet til Kirkenes. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Det er verdt det

– Vi har fått en vurdering av reisekostnader som Norges Fotballforbund (NFF) har gjort. Der ligger vi nesten én million høyere enn de lagene, stort sett Oslo-lagene, som ligger med de laveste forventede reisekostnadene, sier Myrer om Bjørnevatn IL.

De har budsjettert med 1,3 millioner kroner i år.

Omtrent 420.000 kroner av dette er reisestøtten fra NFF. Myrer sier finnmarksklubben er en av klubbene som får mest i reisestøtte.

– Samtidig så utgjør støtten en betydelig lavere andel av totalbudsjettet hos oss enn hos andre. Det dekker ikke hele skjevheten.

Klubben har ingen ansatte. Alle jobber på dugnad for å gjøre det mulig å spille kamper nasjonalt.

– Det er denne frivilligheten som berger oss og gjør at vi kan oppleve dette eventyret, sier styremedlem Pål Harald Hansen.

Laget fra Sør-Varanger vant sesongåpningen mot Vålerenga med 1–0. Bortekampen mot Røa endte 2–0 til finnmarkingene, mens de spilte uavgjort mot Frigg.

Selv om laget tapte borte mot Porsanger IL, så er de med i toppkampen i 2. divisjon så langt i sesongen.

– Er all reisingen verdt det?

– Når man har slike øyeblikk, så vil jeg si det er verdt det. Det er helt sykt deilig å vinne, og en fantastisk gjeng, sier Ingerøyen Hansen.

Sesongåpningen i Sør-Varanger endte i hjemmelagets favør. En straffeskåring i 79. minutt sikret at alle tre poengene gikk til Bjørnevatn. Foto: Hanne Wilhelms / NRK