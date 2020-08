Bjørnefamilie kapret krisefôr til rein – tvang flokken til å flytte på seg

Rekordstore mengder snø førte til matmangel for reinen på Finnmarksvidda i vinter. Totalt ble 160.000 reinsdyr berørt av matmangelen. Dermed ble det fløyet inn nødfôr med helikopter til flokkene.

Blant disse var flokken til Jon Mathis Utsi. Han hadde fått en matsekk på 800 kg og dro fôret etter skuteren mot reinflokken.

Men før han fikk satt i gang med matingen, oppdaget Utsi en bjørn på 100 meters avstand, som straks markerte sitt revir.

– To ganger kom den mot meg i fullt firsprang. Den markerte at jeg skulle bort, forteller Utsi.

Jon Mathis Utsi var bekymret for reinflokken sin da han oppdaget binna og ungene hennes. Foto: André Bendixen / NRK

Reineieren ble både skremt og litt oppgitt – som om han ikke hadde nok problemer fra før av med å redde reinflokken fra å sulte i hjel. Nå skulle han forholde seg til en bjørn også.

– Jeg tenkte at det var bare dette som manglet.

Spektakulært syn

Statens naturoppsyn (SNO) ble tilkalt fra Alta. Pär Nilsen stilte til befaring – han er regional fellingsleder i Nord-Norge og har regionalt fagansvar for fremmede dyrearter i Finnmark.

Det ble konkludert ganske raskt med at det ikke var et alternativ å felle bjørnen. Dette var nemlig ei binne, og hun var ikke alene.

Under befaringen begynte binna å grave seg ned i snøen. Først hentet hun opp én bjørnunge. Så en til. Og så enda en.

Nilsen kaller dette et spektakulært syn – som de attpåtil klarte å fange på video. Han kaller bildene helt unike.

– Det er ikke ofte man bevitner at ei bjørnemor kommer ut av hiet med barna sine.

Bjørnemor hadde tre unger i hiet da Utsi oppdaget henne. Foto: Jon Mathis Utsi

– Kunne blitt katastrofalt

For reineier Utsi var det bare én ting å gjøre: Han måtte flytte flokken sin, og det ganske fort. Ei binne med bjørnunger skal vernes, og å flytte på dem kan innebære at binna kan få problemer med melkeproduksjonen.

I all hast tok dermed Utsi med seg reinflokken til sommerbeitet i en annen kommune, mange uker før planen. Ikke bare for å la bjørnen være i fred på sitt territorium, men også for å redde reinsdyrene sine.

Jagende bjørn dreper riktignok ikke mange reinsdyr i seg selv, men restene av en rein lå allerede utenfor hiet. I tillegg kan jakten føre til at flokken kan bli spredt og drektige simler kan abortere og dø av stress.

– Jeg tenkte at dette kan bli ille. Spesielt med den knallharde vinteren vi har hatt. Vi hadde klart oss uten bjørnen i år. Vi hadde nok utfordringer, sier Utsi og legger til:

– Det kunne ha blitt katastrofalt.

Matsekken som han egentlig skulle bruke til å fôre reinsdyrene med, måtte han la stå igjen. Men det var likevel nok ikke snakk om matsvinn her.

Sekken ble stående igjen like ved bjørnehiet, og bjørnen fikk dermed servert en uventet solid frokost etter vinterdvalen. Den la seg godt til ved fôrsekken.

Totalt ble det fraktet inn over 800 tonn nødfôr til sultende reinsdyr på vidda i vinter. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Flere bjørner på vidda

Pär Nilsen i SNO skryter av hvordan Utsi løste den spente situasjonen i april.

– De var veldig fornuftige, og vi hadde en god dialog fra første stund. Det er klart de var slitne og i en stram situasjon selv, og de så at det var det beste alternativet å flytte flokken.

Seniorrådgiver i Statens naturoppsyn, Pär Nilsen, sier det var godt at situasjonen gikk så bra. Foto: André Bendixen / NRK

Vanligvis er det ikke rein på vidda når bjørnen våkner om våren, og denne bjørnen våknet samtidig litt tidligere enn vanlig.

Nilsen tror hun ble vekket av mye aktivitet i området – med både helikopterflyving og skuterkjøring.

– Når du kjører skuteren på taket til hiet, så våkner bjørnen.

Og skal man tro Nilsen, så kan det godt hende at det vil bli flere slike bjørnetreff i tiden fremover. For selv om denne binna var i et kjent bjørneområde, så tyder ting på at det blir stadig flere av dem.

– Det er observert mer og mer bjørn på Finnmarksvidda, sier han.