Bestilte en hest for å lyse opp byen – pakket opp noe helt annet

– Jeg lurer på om vi ser på hest på forskjellige måter i de forskjellige verdensdelene.

Det sier daglig leder i Harstad sentrum AS, Linn Karoliussen Hvattum.

De hadde nemlig tatt et litt utradisjonelt valg da de skulle pynte til advent.

I stedet for nisse eller reinsdyr, bestemte de seg for å kjøpe en hest som skulle lyse opp gatene i Harstad.

Men da Hvattum skulle åpne pakken, fikk hun seg en overraskelse.

– Vi har bestilt en hest, vi har betalt for en hest og vi fikk en pakke som sto merket med hest – men det var ikke det som var inni, sier hun.

– Vi fikk altså en kenguru.

Kenguruen er godt synlig i bybildet og lyser opp gatene i Harstad. Foto: Børge Hoseth / NRK

Saken ble først omtalt av iHarstad.

Navnekonkurranse

Julehestene, eller kenguruen, rager to meter over bakken og er godt synlig i bybildet.

– Den er jo flott, og den lyser bokstavelig talt opp sentrum, sier Hvattum.

Nå har kenguruen stått i byen en stund og blitt en snakkis og populært fotoobjekt blant innbyggerne. Flere har også tatt til orde for at den måtte få et navn.

– Det var ikke noe planlagt fra vår side, men det ble etterlyst fordi han ble så mye snakket om. Folk mente at han måtte ha et navn, og vi hørte etter, sier Hvattum.

Dermed ble det satt i gang en navnekonkurranse, hvor innbyggerne sendte inn sine forslag og en jury valgte ut de beste.

Så ble det avstemning.

Valget falt på: Ken-Guru.

Fint supplement

Ifølge Hvattum er Ken-Guru et etterlengtet lyspunkt, siden snøen ikke har lagt seg i byen enda.

– Skal vi ha det lysere er vi avhengig av vær og klima. I år har vi ikke fått snø enda, så det virker som om det er enda mørkere, sier hun.

– Lysfigurer er ikke noe nytt, men det er nytt for oss i Harstad.

Det faktum at de fikk tilsendt feil dyr virker ikke å ha lagt noe demper på førjulsstemningen.

– Vi tenkte at når han først var kommet så er han et fint supplement i det arktiske nord, sier Hvattum.

– Han har i hver fall gjort jobben som merkevarebygger for Harstad. Ken-Guru har spredt seg langt utover byens grenser.