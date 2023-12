På Juletregården i skogen på Solli i Asker, peker Trygve Martin Sundelius stolt bort på sine 25.000 sådde juletrær, klare for hogst.

Han har drevet med juletresalg i fire år, og sier at salgstallene bare har økt med årene. Grunnen til dette er for ham veldig tydelig.

– Med ekte trær har du lukten, dessuten er det bedre for miljøet. For ikke å glemme at det er mye koseligere å ha en ordentlig naturlig julegran i stua, sier Sundelius.

Bekymrer seg ikke

Kommunikasjonsansvarlig for Norsk Gartnerforbund, Siv Iren Sørensen-Moe kan fortelle at det selges opp mot 800.000 ekte juletrær i året etter deres estimat. 180.000 av disse er importert fra Danmark.

Siv Iren Sørensen-Moe bekymrer seg ikke for konkurransen fra plasttrærne. Foto: Navninder Singh Mann / NRK

Hun forteller videre at de ser en positiv utvikling på at folk heller vil ha et naturlig tre, fremfor det falske.

– Plasttrærne er en kjempestor konkurrent, og den største trusselen for de som selger naturlige trær. Samtidig får vi signaler om at butikker selger mindre plasttrær nå enn tidligere, sier Sørensen-Moe

Hva slags tre har du i stua? Kunstig tre Naturlig tre Vis resultat

Kjedene vi har vært i kontakt med, har et annet inntrykk enn gartnerforbundet.

Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia opplyser at de har solgt over 10.000 kunstige trær hvert år de 5–6 siste årene. 2023 ser ikke ut til å bli noe unntak.

Clas Ohlson sier de har hatt 16 prosent økning i salget i år.

Kommer for hele opplevelsen

Mellom slagene er det rom for bålkos Foto: Navninder Singh Mann / NRK

På juletregården har Sundelius 30 mål som kjøperne kan bevege seg på for å finne sitt perfekte tre, samt aktiviteter for de små som aking og grilling.

På kveldstid lyser han utover trærne med flomlys, og flere møter opp med hodelykt for å begi seg ut på juletrejakt i mørket.

– Dette har blitt en veldig populær aktivitet for store og små, forteller han stolt.