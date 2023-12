Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Nord-Norge har siden 2003 stått uten et beredskapslager for mat, noe som gjør landsdelen sårbar ved en eventuell krise.

Harstad kommune har nå inngått en historisk avtale med tørrmat-giganten Drytech, som sikrer kommunen tilstrekkelig med matberedskap.

Staten har i dag mat til knapt en halv prosent av befolkningen i tre dager, langt under anbefalingene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg etter Russlands invasjon av Ukraina, noe som har ført til at DSB mener nordmenn bør kunne klare seg i en uke, ikke tre dager som før.

Selv om Harstad kommune nå etablerer et beredskapslager, understreker beredskapsleder Jan Martin Skoglund at innbyggerne fortsatt må følge anbefalingene om egenberedskap fra DSB.

Nord-Norge er i dag helt avhengig av matleveranser fra sør dersom det oppstår en krise, fordi det ikke finnes et beredskapslager for mat her.

Dette medfører at innbyggerne i nord vil stå sist i forsyningskøen når krisen oppstår.

Flere har i lengre tid etterlyst bedre matsikkerhet her.

Denne uken inngikk Harstad kommune i Troms en åtte år lang historisk avtale med tørrmat-giganten Drytech.

Dette er etter hva NRK kjenner til første gang en kommune i Norge inngår en slik avtale.

– Det er viktig å være beredt. Det er vanskelig å kommunisere om beredskap, for du må ikke ta for mye eller for lite Möller’s Tran, du skal være akkurat passelig forberedt, sier ordfører Kari-Anne Opsal (Ap).

HISTORISK: Dette har kanskje aldri før skjedd i Norgeshistorien. Tirsdag signerte Drytechs Trond-Børre Hansen og ordfører Kari-Anne Opsal avtalen om beredskapslager for mat. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Sårbar beredskap i nord

Sivilforsvarets sjef for Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt, Håvard Solhaug betegner beredskapssituasjonen som sårbar.

– Vi vet at vi er veldig sårbar, spesielt her i nord i forbindelse med at forsyningslinjene kan brytes, sier Solhaug.

For selv om staten har beredskapslager med mat, er det langt fra nok til å mette befolkningen i tre dager, slik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler befolkningen å ha egenberedskap for.

Avtalen sikrer kommunen tilstrekkelig med matberedskap til å kunne forsyne sine innbyggere.

Beredskapslageret vil samtidig gi kommunen tid når en krise oppstår, med tanke på tiden det tar å etablere alle de nødvendige systemene fra en normalsituasjon til en beredskapssituasjon.

Det forteller beredskapsleder i kommunen, Jan Martin Skoglund.

– Det tiltaket som vi gjør nå er for å ta vare på de som ikke kan, eller at det oppstår et avgrenset akuttbehov, sier Skoglund.

BEREDSKAP: Jan Martin Skoglund, beredskapsleder i Harstad kommune, forteller at matlageret vil gi kommunen en annen robusthet i møte med kriser. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Ditt eget beredskapslager Foto: GAUTE GJØL DAHLE / DSB Ekspander/minimer faktaboks Dette er, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, et eksempel på hva du kan ha i hus for å klare deg i tre døgn: 9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år (til bruk ved atomhendelser) Kilde: Brosjyren «Du er en del av Norges beredskap», distribuert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Minimal beredskap

Og beredskapslageret er sårt tiltrengt. I dag har nemlig staten mat til knapt en halv prosent av befolkningen i tre dager.

«Disse lagrene tilsvarer kaloribehovet for om lag 30.000 personer i tre dager dersom de ikke har annen mat tilgjengelig», meldte Næringsdepartementet i fjor.

Til sammenligning bor det over 30.000 personer i over 30 norske kommuner.

Dette samtidig som bare åtte av ti er klare over myndighetenes anbefalinger til hva man bør ha i et kriselager, ifølge undersøkelser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Langt færre følger anbefalingene.

Videre har den sikkerhetspolitiske situasjonen endret seg dramatisk etter Russlands invasjon av Ukraina, noe som har ført til at DSB mener nordmenn bør kunne klare seg i en uke, ikke tre dager slik som før.

– Verden har blitt enda mer dramatisk, det er krig på dørterskelen vår, og vi må rett og slett skjerpe alvoret i rådet, uttalte DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther nylig.

SIKKERHETSPOLITIKK: Det norsk etterretningsskipet Eger fotografert med et russisk skip under øvelsen Cold Response i 2022. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk etter Russlands invasjon i Ukraina. Foto: Forsvaret

Ordfører Opsal erkjenner at den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen har gjort det langt viktigere å etablere et beredskapslager i nord.

– Ja, det har gjort det viktigere for kommunen å ta sitt ansvar, og det har gjort det viktigere for nasjonen å ta sitt ansvar, også er det nok litt forskjell på oss i nord. Jo nærmere vi kommer den russiske grensen, jo bedre blir vi til å tenke beredskap.

Selv merker hun at folk hun prater med lenger sør i landet ikke er like opptatt av dette.

– Vi må ta vårt ansvar, vi må være beredt for de vi har ansvar for, også bør dette høyere opp på den nasjonale politiske dagsorden, akkurat som totalberedskapskommisjonen har sagt.

Sjef for Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt, Håvard Solhaug. Foto: Henrik Einangshaug

Støtte

Håvard Solhaug i Sivilforsvaret mener det er veldig viktig at kommunen nå får på plass et beredskapslager.

– Vi vet at vi er veldig sårbar, spesielt her i nord i forbindelse med at forsyningslinjene kan brytes. Det at vi har et lager her er veldig viktig.

Selv om kommunen med denne avtalen etablerer beredskapslager, kan verken innbyggere i Harstad eller andre steder i landet «bare» droppe anbefalingen om egenberedskap fra DSB.

– Vi er avhengig av at innbyggerne spiller på lag, de er en viktig del av grunnberedskapen. Folk som kan, må ta vare på seg selv og sine nærmeste, altså naboer og andre, sier beredskapsleder Jan Martin Skoglund, før han fortsetter:

– Det tiltaket som vi gjør nå er for å ta vare på de som ikke kan, eller at det oppstår et avgrenset akuttbehov.