Statens lager av mat består av tørrmat til 30.000 personer som skal holde i tre dager.

Dersom det skulle bli fare for knapphet av mat skal de store matvaregigantene som Rema 1000, Norgesgruppen (Meny, Kiwi, Joker, Spar med flere) og Coop bygge opp et lager.

De får 30 dager på seg til å kjøpe et lager med mat til 350.000 personer som skal vare i 20 dager.

Staten har kjøpt inn mobile lagerhaller som kan settes opp til denne maten.

100 hemmelige varer og informasjonskampanje

Lageret matvaregigantene skal kjøpe inn skal bestå av rundt hundre forskjellige varer. NRK har bedt om innsyn i hvilke varer dette er. Departementet viser til nasjonal trygghet og vil derfor ikke fortelle om det er mel, ris, havregrøt eller frokostblanding de har tenkt å kjøpe inn til folk som mangler mat.

I tillegg skriver departementet at de har et informasjonsopplegg. Heller ikke dette får allmennheten innsyn i. Men de skriver at kampanjen skal få folk til å bruke det vi har av mat på en bedre måte.

Rådet for matvareberedskap

Dette rådet består av representanter fra matvaregigantene Norgesgruppen, Rema 1000, Coop, Tine og Servicegrosistene AS. Også deres møter er hemmelige. Ikke engang overskriftene i sakslista på sine møter får vi vite noe om. Grunnen er ifølge departementet at dette er en del av deres interne saksforberedelser og at det er knyttet til nasjonal sikkerhet.

«Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs kriseorganisasjon innenfor sin sektor.» Sitatet er hentet fra regjeringen.no,