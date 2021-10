Kan ha funnet medisin mot korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Merck melder at dersom medisinen blir godkjent, så vil det være den første antivirale korona-medisinen som blir gitt i form av tabletter.

Forsøket der medisinen molnupiravir ble testet er stoppet. En uavhengig gruppe som overvåket forsøket mente det var uetisk å fortsette.

Grunnen var at medisinen virket så godt at nye pasienter ikke burde innrulleres i studien i og med at halvparten av dem ville få narremedisin mente komiteen.

Amerikanske FDA var enig i komiteens vurdering, det skriver New York Times.

Gitt til folk i risikogruppen

I forsøket ble molnupiravir gitt til 385 mennesker innen fem dager fra de fikk en positiv koronaprøve. 377 andre fikk en narremedisin. Alle forsøkspersonene var i risikogruppen for å utvikle alvorlig koronasykdom.

Blant pasientene som fikk molnupiravir endte 28 på sykehus innen en måned. Dette utgjør 7,3 prosent av pasientene. I kontrollgruppen havnet 14 prosent på sykehus innen en måned.

Medisinen som er utviklet av forskere ved Emory University i Atlanta blir gitt som fire piller to ganger om dagen i fem dager.

BEDRE EN NOE ANNET: John-Arne Røttingen er nå helseambassadør for Norge. Før det ledet han Norges forskningsråd og den delen av Solidarity-studien som undersøkte medisiner mot alvorlig koronasykdom. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mye bedre enn Remdesivir

Det er selskapet Merck som har medisinen molnupiravir. Det er en såkalt antiviral medisin.

– Dette er veldig positive nyheter, slår dette til så er dette et stort gjennombrudd i behandlingen av covid-19 sier John-Arne Røttingen.

Røttingen var ansvarlig for den store internasjonale undersøkelsen som studerte blant annet bruken av medisinen Remdesivir på koronapasienter.

– Remdesivir ble også testet som en antiviral medisin. Den viste seg å ha bare en beskjeden virkning, opplyser Røttingen.

Flere studier

Røttingen mener resultatene fra undersøkelsen ser ut til å være meget robuste, og at det er et tydelig tegn på at det er mulig å redusere behovet for sykehusinnleggelser.

– Jeg vil nå helst se en annen studie som bekrefter dette funnet. Det beste ville ha vært en studie i utviklingsland gitt at der vil pandemien ha de største helseutfordringene i det kommende året, sier Røttingen.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener det nye legemiddelet er veldig lovende. Foto: NRK

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier jeg enig i at ressultatene er positive. Spesielt fordi medisinen vil kunne ha effekt på alle muterte varianter av viruset.

– Molnupiravir er kanskje det mest lovende legemiddelet mot covid-19 hittil, og er særlig interessant fordi det ikke virker på piggproteinet men på enzymnivå. Dermed ser ut til å kunne virke like godt på alle muterte varianter av SARS-CoV-2-viruset, og det er en veldig stor fordel. Større studier av dette legemiddelet i klinisk bruk vil bli veldig interessante å se resultatene av.

EN AV MANGE: Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, poengterer at det er flere lovende antivirale medisiner som nå er under utprøving. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kan koste mye

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen mener også at dette er en positiv nyhet.

– Alt vi kan ha i verktøykassen for å bekjempe denne pandemien er bra. Nå skal denne medisinen bli fingransket av myndighetene, sier Madsen.

Han poengterer likevel at de aller fleste pasientene i studien ikke trengte medisinen. At sju prosent i medisingruppen havnet på sykehus og fjorten prosent i kontrollgruppen viser at medisinen ble gitt til veldig mange som ikke ville ha havnet på sykehus uansett.

– Det betyr at man må behandle et stort antall pasienter for å unngå at én skal bli lagt inn på sykehus. Så dette blir et kostnadsspørsmål, opplyser Madsen.