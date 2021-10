Nytt smittekart – flere land sliter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det nye smittekartet over Europa viser flere mørkerøde land.

Verdens helseorganisasjon kunngjorde denne uken at det er satt en milliard vaksinedoser i Europa. Men i mange land er vaksinasjonsgraden fortsatt lav, og den siste uken er det registrert en smitteøkning på 7 prosent i Europa.

Mye av smitteøkningen er registrert i Øst-Europa, blant annet i Russland, Romania, Slovenia og Bulgaria.

Dette er situasjonen i noen hardt pressede land:

NY TOPP: Helseminister Sajid Javid og Jenny Harries fra helsemyndighetene under onsdagens pressekonferanse i Downing Street Foto: Toby Melville / AFP

Storbritannia

I juli åpnet Storbritannia opp og fjernet nesten alle restriksjoner.

– Tiden er inne for å åpne opp. Hvis vi ikke gjør det nå, må vi spørre oss selv, når vil vi noen gang gjøre det? Viruset vil ha en fordel om høsten og vinteren, sa statsminister Boris Johnson.

Og ganske riktig. Nå har smittetallene økt.

I Storbritannia, som var landet i Europa som først fikk skikkelig fart på vaksineringen, blir det nå registrert mer smitte enn i Frankrike, Tyskland, Italia og Spania til sammen, ifølge CNN.

Onsdag sa helseminister Sajid Javid at de snart kan oppleve 100.000 nye smittetilfeller hver dag. Gårsdagens tall var 49.139 nye smittede, og 179 dødsfall.

Nå går den britiske legeforeningen ut og sier at plan B burde iverksettes av helseministeren.

– Helseministeren sier selv at vi snart kan se 100.000 tilfeller per dag, og vi har nå samme antall ukentlige dødsfall av Covid som vi hadde i mars, da landet var nedstengt, sier leder i foreningen Dr. Chaand Nagpaul.

– Det er derfor utrolig urovekkende at han ikke er villig til å iverksette umiddelbare tiltak for å redde liv og beskytte helsevesenet, sier Nagpaul.

Under regjeringens «plan B» kan folk bli oppfordret til å jobbe hjemmefra igjen, og bruk av vaksinepass kan bli utvidet til å gjelde flere steder.

Belgia

I Belgia frykter regjeringen at landet er ved starten av en ny kraftig smittebølge. Myndighetene har tidligere lettet på regler om munnbind, men har begynt å oppfordre befolkningen til igjen å finne fram munnbindet.

KRISE I ROMANIA: Koronapasienter i resepsjonsområdet på et sykehus i Bucuresti i Romania Foto: Inquam Photos / Reuters

Romania

574 koronadødsfall ble registrert i løpet av ett døgn denne uken. Helsevesenet er under stort press. På sykehusene ligger det pasienter i gangene, og det kjempes om oksygenflaskene.

Det er en utbredt vaksineskepsis i befolkningen. Under 60 prosent har tatt minst en dose. Bare 29 prosent er fullvaksinert, ifølge helsemyndighetene i landet.

Bare Bulgaria har lavere dekning i Europa. Her er bare 24 prosent fullvaksinert, ifølge ECDC.

Under en tv-sendt gudstjeneste ba en biskop i Romania folk om å ikke bekymre seg for korona og oppfordret folk til å vente med å vaksinere seg.

Samtidig innfører regjeringen strengere regler. Fra mandag må man ha munnbind bare man forlater hjemmet. Det blir portforbud på kveldstid for dem som ikke er vaksinert. Høstferien blir utvidet fra en til to uker for å begrense smittespredningen.

Polen

I Polen doblet antallet smittetilfeller seg fra onsdag i forrige uke til onsdag denne uken. Regjeringen i landet har nå planer om å tilby en tredje dose til alle voksne innbyggere.

Norge

Selv om Norge ligger bra an, øker koronasmitten også her.

Det siste døgnet er det registrert 657 koronasmittede i Norge. Det er 258 flere enn forrige onsdag. Smittetrenden er stigende. De siste sju dagene er det i snitt registrert 447 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 421.

På kartet til ECDC er mye likt fra forrige uke, men Oslo og Viken er blitt rødt.

Onsdag var 118 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 17 flere enn dagen før. 29 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 16 på respirator.

Til sammen er 893 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020. 22 av dem var under 50 år.