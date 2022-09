I et innlegg på Facebook i formiddag deler Utøya-offeret Tarjei Jensen Bech nyheten: Han har sagt fra til nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet at de må sette noen andre på topp.

«Før sommeren var jeg motivert til å være en av toppkandidat for Arbeiderpartiet i Finnmark. Det er jeg ikke nå lenger. De siste månedene har egentlig vært triste. Jeg har slitt med angstanfall», skriver 30-åringen.

Han har foreløpig ikke besvart NRKs ønske om et intervju.

Bech ble den yngste fylkesordføreren noen gang fra Troms og Finnmark da han rykket opp i fjor. Det skjedde etter at Sandra Borch ble statsråd og Ivar B. Prestbakmo tok hennes plass på Stortinget.

Hard tone i debatten

I innlegget skriver han at debattklimaet med kommentarfelt og sosiale medier er blitt altfor tøft.

«Jeg har latt alt som blir skrevet gå inn på meg, og det har til tider resultert i angstanfall. Angstanfallene har kommet på fly, på kontoret og ute på byen. Det har også resultert i dårlig humør og at jeg ikke har vært den beste versjonen av meg selv. Humøret mitt i det siste har også resultert i at jeg har såret mennesker jeg er glad i», skriver Bech.

Utøya-overlevende

Tarjei Jensen Bech var 19 år gammel da han ble skutt i beinet på Utøya. Han falt ti meter rett ned. I årene etterpå har han hatt en hard kamp for å komme tilbake til livet.

Han var blant de overlevende som ble utsatt for drapstrusler, og fikk melding at det hadde vært best om han hadde blitt igjen på Utøya og ikke overlevd.

Det toppet seg etter vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark fylkeskommuner.

«Synd Breivik ikke traff bedre», skrev en anonym hetser.

Nettopp derfor er det ekstra tungt at han ikke makter lenger, skriver han.

« Politikk har for meg vært å være med på noe større enn meg selv», skriver Tarjei Jensen Bech. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

«Det føles som et nederlag. At jeg skal la trollene vinne. At jeg skal la kommentarfeltet gå inn på meg. Jeg har alltid sagt det motsatte. At haterne ikke skal vinne. Sånn føles det nå. At jeg lar dem vinne», skriver han.

Han ville helst fortsatt engasjementet av hensyn til de 69 som ble skutt og drept av terroristen.

«Det føles som at jeg svikter dem. At jeg ikke var sterk nok.»

Høyre-talent trakk seg

Tarjei Jensen Bech er ikke den første unge politikeren som trekker seg etter hets.

Vetle Langedahl fra Finnmark Høyre kastet inn håndkleet etter valget i fjor med mye av den samme begrunnelsen. Han fortalte at han var blitt spyttet etter og hetset.

– Jeg tror jeg aldri har hatt et medieoppslag hvor jeg ikke har fått en eller annen form for nedsettende kommentar, sa Langedahl til NRK.

Vetle Langedahl i Høyre ga seg i politikken etter seks år som folkevalgt. Da var han 24. Foto: NRK

Som 24-åring hadde Langedahl allerede vært folkevalgt i seks år. Erna Solberg omtalte ham som en kommende politikerstjerne og en mulig framtidig statsråd, men han trakk seg fra all politikk på ubestemt tid.

Må tenke på seg selv

Tarjei Jensen Bech skriver at han har vært heltidspolitiker siden han var 25 år og folkevalgt fra jeg var 19 år.

«Politikk har for meg vært å være med på noe større enn meg selv. Samtidig kan det være litt fint og bare være Tarjei i noen år. Å først og fremst tenke på meg selv.»

Selv om han ikke vil stå på topp, har han stilt seg til disposisjon for en plass lenger ned på Arbeiderpartiets liste.