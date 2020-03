Geir-Inge Sivertsens dobbeltlønn og styreverv kostet ham til slutt jobben som fiskeriminister.

Sist fredag var presset blitt så stort at Sivertsen varslet sin avgang. Mandag formiddag kom meldingen fra ekstraordinært statsråd om at han hadde fått avskjed i nåde, som det formelt heter.

Sivertsen ble utnevnt til statsråd 24. januar og fikk altså 39 dager som statsråd, medregnet dagen i dag.

Bare én gang siden krigen har det skjedd at en statsråd har måttet gå etter kortere tid på grunn av egne feil.

Oversikten nedenfor viser statsrådene med kortest tid på sin post, uavhengig av årsak. Lista gjelder fra 1945 og inneholder kun statsråder som har trådt ut av regjeringen selv om partiet deres har fortsatt:

Terje Rød-Larsen (Ap), 36 dager

Planleggingsminister fra 25. oktober til 29. november 1996.

Rød-Larsen måtte gå etter avsløringer om aksjehandel. Den kjente fredsmekleren var tiltenkt en viktig rolle i Thorbjørn Jaglands regjering. Han ble gitt et overordnet ansvar for de lange linjene i politikken. Men en dokumentar fra NRK Brennpunkt avslørte at Rød-Larsen hadde jukset med en opsjonsavtale på 80-tallet. Ved å tilbakedatere opsjonsavtalen sin, fikk Rød-Larsen ulovlige skattefordeler. 600.000 kroner var ikke oppgitt til beskatning.

Dagen etter at Brennpunkt sendte dokumentaren, valgte han å trekke seg som statsråd.

Geir Inge Sivertsen (H), 39 dager

Fiskeriminister fra 24. januar til 2. mars 2020.

Første ble det avslørt at Sivertsen fikk etterlønn som ordfører, selv om han gikk inn i ny betalt jobb som statssekretær. Så kom det for en dag at han i en periode hadde dobbelt lønn som ordfører og statssekretær, og dessuten honorar som fylkespolitiker. Til slutt ble det avslørt at han signerte årsregnskap to måneder etter at han hadde sagt fra seg «alle styreverv». Han trakk seg etter at SV varslet mistillitsforslag i Stortinget og Frp gjorde det klart at tilliten var tynnslitt.

Grete Faremo (Ap), 55 dager

Olje- og energiminister fra 25. oktober til 18. desember 1996.

Faremo hadde tidligere vært justisminister 1992–96 og bistandsminister 1990–92. Hun måtte forlate statsrådsstolen etter at Lund-kommisjonen la fram sin rapport. Kommisjonen gransket påstandene om ulovlig overvåking av norske borgere. De avslørte omfattende overvåking, også i den tiden Faremo hadde vært justisminister.

Sylvi Listhaug (Frp), 63 dager

Justisminister fra 17. januar til 20. mars 2018.

Et Facebook-innlegg der hun anklaget Arbeiderpartiet for å støtte terrorister gjorde at hun tapte tillit i Stortinget. Hun valgte selv å trekke seg etter 63 dager i mars 2018. Før det hadde hun vært statsråd sammenhengende siden Erna Solberg kom til makten i 2013.

Justisdepartementet er for øvrig det departementet som har vært utsatt for de hyppigste statsrådsskiftene under samme statsminister. Siden Erna Solberg overtok i 2013, har det vært seks justisministre.

Marit Berger Røsland (H), 90 dager

EØS- og EU-minister fra 20. oktober 2017 til januar 2018.

Hun mistet jobben da ministerposten ble lagt ned. Det skjedd i forbindelse med at Erna Solberg utvidet regjeringen med partiet Venstre.

Anne Holt (Ap), 103 dager

Justisminister fra 25. oktober 1996 til 4. februar 1997.

Holt gikk av på grunn av sykdom. Hun var etablert som prisvinnende og bestselgende krimforfatter før hun ble politiker, og har fortsatt den karrieren.

Manuela Ramin Osmundsen (Ap), 121 dager

Barne- og likestillingsminister fra 18. oktober 2007 til 15. februar 2008.

Hun gikk av fordi hun ikke hadde fortalt hele sannheten i forbindelse med ansettelsen av Ida Hjort Kraby som nytt barneombud. Hun påvirket prosessen og unnlot å informere statsministeren om dette.

Det nyansatte barneombudet trakk seg også da forholdet kom for en dag.

Bård Hoksrud (Frp), 145 dager

Landbruks- og matminister fra 31. august 2018 til 22. januar 2019.

Hoksrud forlot regjeringen da KrF ble med. Han måtte gi plass til Olaug Bollestad.

Disse er ikke med i oversikten

I oversikten har vi ikke tatt med Terje Søviknes og Sylvi Listhaug siste perioder, fordi de gikk ut av regjeringen sammen med alle de andre statsrådene fra Fremskrittspartiet. Begge fikk 38 dager som statsråder fram til januar i år.

I oversikten har vi heller ikke tatt med personer som går av samtidig med hele regjeringen. Astrid Nøklebye Heiberg fikk for eksempel 21 dager som statsråd før Willoch-regjeringen falt 9. mai 1986.

Hele regjeringen Lyng gikk av etter 29 dager i 1963.