Siri Førde Tobiasen (20) tar opp en mønstret sommerkjole fra posen sin. På merkelappen står det «made in Italy».

– Ut ifra den lille kunnskapen jeg har, så er ikke Italia en av verstingene, men jeg kan ikke så mye om arbeidsforholdene der.

Den nye åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli. Den gir deg som forbruker informasjon om bakgrunnen til varene du kjøper.

– Hvis jeg visste at en kjede behandlet arbeiderne sine som søppel og ikke med respekt, så hadde jeg handlet en annen plass. Hvis min favorittbutikk ikke støtter gode arbeidsforhold, så tenker jeg at det ikke er verdt å støtte dem, sier Tobiasen.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener produsentene skjerper seg nå som folk kan se i kortene deres. Foto: Terese Samuelsen

Skjerpende effekt

Loven gir deg rett til å stille spørsmål om menneskerettigheter og arbeidsforhold på fabrikken varen er produsert på. Hvilken lønn har arbeiderne? Hvor mange timer jobber de? Driver de med barnearbeid?

Disse spørsmålene kan sendes til produsenten, og du har krav på å få svar innen tre uker.

– Før denne loven trer i kraft, har vi som forbrukere vært nærmest hjelpeløse, forteller Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Hun påpeker at det er mange forbrukere som i lang tid har vært opptatte av problematikken. Det nye er at de nå har krav på opplysninger.

– Dette er et kjempeskritt i riktig retning for oss som lurer på hvilke forhold varene og tingene våre er produsert under, sier Bakken Riise.

Hun påpeker at det er minst like viktig at produsentene nå vet at allmennheten følger med, og at bransjen har blitt mer gjennomsiktig.

– Det har en skjerpende effekt, og det er en viktig pådriver til endring.

To jenter ser etter merking på klærne de nettopp har kjøpt. Hvor kommer de egentlig fra? Foto: Andrine Gald Myklebust / NRK

– Jeg er nok litt naiv

Siri Førde Tobiasen er bevisst på forskjellene som finnes rundt om i verden, men unner ingen å bli utnyttet eller undertrykt.

– Jeg er nok litt naiv. Jeg håper jo at de har det godt, selv om det ikke alltid er realiteten, sier hun.

Tjueåringen tror åpenhetsloven vil bidra til bevisstgjøring. Hun mener det er lettere å gjøre seg tanker rundt noe når du er opplyst og informert.

– Jeg håper det blir tydeligere hvilke kjeder som støtter at arbeiderne skal ha det bra. At det ikke blir sånn at de tjener én krone dagen og har det fælt på jobb, forteller hun.