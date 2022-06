Dropper small og large, mener du er smekker eller lekker

Mange kan nok kjenne seg igjen i at det kan være vanskelig å forholde seg til størrelser på klær.

– Hver gang det var snakk om størrelser merket jeg at folk krympet seg. Jeg ville ikke ha det slik og måtte gjøre noe, sier Edel Urstad til NRK.

Siden 2000 har hun drevet Edel Design.

Bedriften har fartstid fra 2000, og har blant annet kledd opp Michelle Obama i forbindelse med Nobelprisutdelingen i 2009.

Men viktigere enn å kle opp kjendiser?

Få folk til å føle seg vel.

– Til dags dato har jeg ikke hatt en eneste dame i butikken min som har vært 100 prosent fornøyd med seg selv. Det er alltid noe som er galt.

Og et av grepene Urstad har gjort?

Small, medium og large er historie.

Her er du enten Smekker, Midt i blinken, Lekker, Xtra Lekker eller XtraXtra Lekker.

Kroppspositivist og Tiktoker Sonja Iren Johnsen sier det er et kjempetiltak

Vil gjøre en forskjell for folk

– Folk skal ikke føle seg verre etter å ha vært på besøk hos oss. Det skal være en opptur med å komme hit sier hun til NRK.

Å ta bort fokuset på hvor stor du er, men heller fokusere på hvor flott du er, er essensielt for hennes konsept.

– I en verden som oversvømmes av klær trenger jeg ikke å drive med klær. Skal jeg først gjøre det så skal det jammen utgjøre en forskjell, forklarer hun.

MIDT I BLINKEN: Størrelsen medium har hos Edel Design fått nytt navn. Foto: Edel Design

– Merket du noe forskjell på folk etter å ha fjernet small, medium og large?

– Det ble en helt annen hverdag på jobb. Det gikk fra at folk krympet seg til at det ble smil, glede og humor. Folk kommer sprettende ut av prøverommet strålende og rakrygget. Det blir mye skøy ut av dette.

Har du følt på vonde følelser i forbindelse med størrelser på klær? Ja Nei Vis resultat

Har hatt lyst å klippe vekk størrelsene

Sonja Iren Johnsen, influenser og kroppspositivist, synes grepet er et fabelaktig tiltak.

– Jeg tror dette kan gjøre det lettere for folk å kjøpe den størrelsen de faktisk passer. Selv har jeg kjent på at jeg har lyst til å klippe vekk størrelsene slik at ingen skal se det.

– Denne løsningen er kjempekul

Johnsen forklarer videre at størrelse ofte var noe hun tidligere skammet seg over.

– Det tror jeg veldig mange andre også har kjent på. Det bør ikke være slik, men dessverre er det slik.

Influenseren legger ukentlig ut videoer på TikTok der hun forsøker å påvirke andre og seg selv til å tenke positivt om seg selv og egen kropp.

Til tross for at hun har kommet langt i å elske seg selv kjenner hun godt igjen hvordan størrelser kan være noe negativt i hverdagen.

– Størrelser har blitt noe negativt for veldig mange. En løsning som dette kan gjøre det artigere å handle klær, og kanskje litt mer spennende.

Designeren Urstad er helt enig i at det er viktig å løfte frem gode følelser. Mange hun møter i jobben er nemlig svært kritiske til seg selv.

– Vi er i en verden som ofte handler om at spesielt kvinnekroppen ikke er bra nok slik den er. Det er enten for mye eller for lite av noe – uansett. Eller så er det på feil plass. Den følelsen er det dessverre mange kvinner som styres av gjennom livet.

Hun legger til:

– Det viktigste er at du føler deg vel i egen kropp. Det vil vi gjerne bidra til at folk gjør. Om en er formfull, eller ikke, så kan begge deler være både sensuelt og vakkert. Det er en sann glede å få lov å være med å løfte frem en person som har gremmet seg over kroppen sin i årevis.

Riktige størrelser er viktigst

Wilde Siem er også kroppspositivist. I forrige uke gjestet hun Dagsnytt 18 der hun diskuterte kroppspositivisme.

Hun synes det er fint at klesprodusenter er opptatt av at kundene skal ha det bra, men at det aller viktigste handler om utvalget.

– Den største utfordringen er at det ikke er stort nok utvalg i store størrelser, samt at størrelsene ofte ikke er de reelle størrelsene.

LANG VEI Å GÅ: Wilde Siem mener det er vanskelig for mange å akseptere egen kropp – og at vi må fortsette å jobbe for aksept over alt i samfunnet. Foto: @happykropp / Instagram

Små grep som å ikke fokusere på hvor store vi er kan kanskje hjelpe noen, men Siem mener vi fortsatt har en lang vei å gå før det er like enkelt for alle å trives i egen kropp.

Diskusjonen rundt dette er nemlig vanskelig, og det blir ofte mye følelser involvert.

Siem forenkler:

– Vi må skille mellom kroppsaktivisme og kroppspositivisme. Det første handler om strukturene i samfunnet. Hvordan man blir behandlet annerledes når man har en kropp utenom normen.

– Kroppspositivisme derimot handler om hvordan du forholder deg til din egen kropp og kroppene til de rundt deg. Kort fortalt betyr det at du skal akseptere deg selv og leve et fullverdig liv med respekt og kjærlighet for deg selv og andre.

Kroppspositivister har blitt tolket dit at de hyller det å være tjukk eller overvektig.

Siem påpeker at det på ingen måte handler om det.

– Det er ikke slik at vi hyller å være tjukk, selv om vi eksisterer i en tjukk kropp. Hadde jeg sagt at det er supert å være tjukk og sagt at folk prøve det ut hadde det vært noe annet. Men det gjør hverken jeg eller andre kroppspositivister. Vi hyller at man har det bra med seg selv.

– Vi formidler at du skal være snill med deg slev uansett hvilken kropp du har.

Å akseptere seg selv er med andre ord viktig.

Designeren i Edel mener alle fortjener å ha det godt med seg selv.

– Klarer vi å bli litt mer takknemlig og fortrolig med kroppen vi har fått utdelt så får vi det utrolig mye bedre. Og morsommere. Det fortjener vi, avslutter Urstad.