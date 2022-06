CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Klesbransjen jobber for å bli mer bærekraftig. Stadig dukker det opp reklame for at enkelte produkter er mer miljøvennlige enn andre. Spørsmålet er hvilke opplysninger man som forbruker kan stole på.

– Når klesbransjen og andre bruker miljøpåstander i markedsføring, er det viktig at miljøpåstandene er riktige.

Det skriver direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen på tilsynet sine nettsider.

Trond Rønningen er direktør i Forbrukertilsynet. Foto: DAG JENSSEN / Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet: Norrøna bryter loven

Norrøna reklamerte for at deres t-skjorter av økologisk bomull hadde vesentlig mindre påvirkning på miljøet enn andre bomulls-skjorter.

Nå skriver Forbrukertilsynet at de ikke kan se at bedriften har belegg for en slik påstand.

Reklamen til Norrøna er basert på bransjeverktøyet Higg MSI, som måler miljøpåvirkning for ulike tekstiler.

Men Forbrukertilsynet mener at forskningsdataene som Higg MSI bygger på til dels er utdaterte og at de ikke er ment for den type sammenligninger som Higg MSI gjør. De påpeker også at Higg MSI ikke dokumenterer miljøegenskapene til ett konkret produkt.

På Norrønas nettsider ble det oppgitt konkrete prosenter for hvordan enkeltprodukter skal være bedre for miljøet. Dette eksempelet er en t-skjorte . Foto: Skjermdump/Norrøna

– Tekstilbransjen må være klar over at markedsføring av miljøfordeler, som baserer seg på bransjeverktøyet MSI, lett kan anses som villedende og ulovlig markedsføring, skriver direktøren i Forbrukertilsynet.

Tilsynet har i denne saken derfor konkludert med at bruken av Higg MSI i markedsføring er villedende, og dermed ulovlig. Norrøna har fått beskjed om å fjerne eller endre markedsføringen.

Ønsker ikke å villede forbrukerne

– Vi ønsker på ingen måte å villede forbrukerne, men tvert imot sikre så god informasjon som mulig om produktene som kanskje skal kjøpes.

Det svarer markedsdirektør i Norrøna, Martin Lien, i en e-post til NRK.

Martin Lien svarer at ønsket er å sikre forbrukerne god informasjon. Foto: Norrøna

Samtidig erkjenner de at informasjonen rundt bomullsproduksjonen ikke er perfekt, men ifølge Norrøna er det den beste dataen som er tilgjengelig for øyeblikket.

Lien skriver at de opplyser tydelig i sin kommunikasjon at den er basert på generaliserte tall. Siden tilsynet ikke er enig i deres framstilling, vil de nå gjøre nødvendige oppdateringer i sine tekster.

– Det vil bli avholdt et veiledningsmøte med Forbrukertilsynet i august, da vi på ingen måte har noe ønske om å bevege oss i grenselandet i denne viktige kommunikasjon, skriver Lien.

En seier for Naturvernforbundet

– Dette er en tydelig seier i kampen mot grønnvasking, og for miljøet. Vi jubler i dag, og ser dette som en stor prinsipiell seier.

Det sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Truls Gulowsen er glad for Forbrukertilsynets avgjørelse. Foto: Marte Iren Noreng Trøen

Det var Naturvernforbundet som klaget inn markedsføringen av t-skjortene til Forbrukertilsynet. Janne Gillgren jobber som fagrådgiver i forbundet og forklarer at de, basert på undersøkelser, visste at miljøpåstandene ikke holdt mål.

– Vi var opptatt av at det ble rettet opp, særlig fordi det er så vanskelig for forbrukere å gjennomskue hvordan disse påstandene misbrukes.

Forbundet mener at det stadig blir vanskeligere for forbrukere å navigere i alle sertifiseringsmerkene som finnes og at det er på tide å rydde opp.

H&M er advart

Forbrukertilsynet skriver at de også har tatt kontakt med Hennes & Mauritz der de informerer om at det vil være villende og forbudt, dersom de bruker Higg MSI som grunnlag for sine miljøpåstander i markedsføring.

H&M får frist på seg til 1. september til å innrette all sin markedsføring etter vurderingene som har blitt gjort i Norrøna-saken, og etter regelverket for bruk av miljøpåstander ellers.

Forbrukertilsynet har også oppfordret SAC, som er leverandør av verktøyet Higg MSI, til å la være å bruke verktøyet for markedsføring av miljøfordeler overfor forbrukere. På verdensbasis brukes verktøyet av mange aktører i tekstilbransjen i arbeidet for å bli mer bærekraftig.

SAC svarer til NRK at de setter pris på at Forbrukertilsynet deler sin rapport, og at de tar deres funn på største alvor. De vil gjennomgå innholdet i analysen fra tilsynet og gi svar når dette er fullført.