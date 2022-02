– Norge vil fortsatt prøve å samarbeide med Russland i nordområdene

Utenriksministeren varsler at Norge og andre land vil innføre straffetiltak mot Russland. Det kom etter at russiske soldater ble beordret inn i de ukrainske områdene Donetsk og Luhansk.

– Likevel er det viktig med samarbeid med vårt naboland, sier Anniken Huitfeldt.

Samarbeidet i nordområdene har blitt satt på prøve tidligere. Etter den omstridte anneksjonen av Krim i 2014 ble samarbeidet i nordområdene pekt ut som en god måte å holde dialog på.

– Vi har jo vist at gjennom urolige tider så har vi klart å bevare en del av dette samarbeidet, sier Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier det russerne gjør i Ukraina nå er et klart brudd på folkeretten. – Dette kan bli et vendepunkt i Europas historie. Hun gjorde det klart mandag at Norge fordømmer den russiske beslutningen om å anerkjenne de selverklærte «folkerepublikkene» i Luhansk og Donetsk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Store samarbeid over grensen

De delene av samarbeidet utenriksministeren spesielt peker på er den norsk-russiske fiskeriavtalen. Dette er den største bilaterale fiskeriavtalen Norge har.

– Fiskerisamarbeidet har fungert siden den kalde krigen, det vil vi fortsette med.

I tillegg har Norge og Russland en avtale om å hjelpe hverandre ved søk av savnede og redning av mennesker som befinner seg i nød i Barentshavet. Dette samarbeidet vil man også forsøke å videreføre.

– Der har vi et stadig utvidet samarbeid, legger Huitfeldt til.

Men utenriksministeren presiserer at det ikke bare er en lett tone de to landene imellom.

– Vår oppgave er å være tydelig på folkerettsbrudd, og tydelig når vi beskriver den russiske aggresjonen. Men vi ønsker å ta vare på lav spenning i det høye nord.

Et viktig punkt i Anniken Huitfeldts møteplan i forhold til dette denne uken, er Kirkeneskonferansen. Her skal hun møte også russiske representanter.

SERGEJ LAVROV: Russlands utenriksminister møtte Anniken Huitfeldt i Tromsø i oktober. Under Kirkeneskonferansen vil han denne gang stille med en skriftlig tale, lest opp av den russiske ambassadøren Teimuraz O. Ramishvili. Foto: AP

– Konferansen er viktigere enn noen gang

I morgen starter Kirkeneskonferansen som har fokus på utvikling og samarbeid i Barentsregionen.

Hit kommer den finske utenriksministeren Pekka Haavisto og Sveriges utenriksminister Ann Linde. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov deltar via en skriftlig tale.

På gjestelista står også Russlands generalkonsul i Kirkenes og guvernøren i Murmansk. I tillegg kommer flere svenske, finske og norske representanter.

BARENTSSAMARBEID: Åpningen av årets Kirkeneskonferanse ble hakket mer hektisk for konferanseleder Guro Brandshaug, etter konflikten i Ukraina tilspisset seg mandags kveld. Hun mener allikevel programmet kan gjennomføres som planlagt, men at noen taler mest sannsynlig må skrives om. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Konferanseleder Guro Brandshaug sier den spente situasjonen vil sette et preg på konferansen. At hva som foregår i Ukraina vil bli et samtaleemne underveis, er det ingen tvil om.

– Konferansen er viktigere enn noensinne, akkurat på grunn av den situasjonen man står i.

– Nordområdene har vært et område med lav spenning og godt samarbeid, og spesielt i Barentssamarbeidet. Det er viktig at vi har denne arenaen til å komme og kunne ha en dialog også om områder der vi kan samarbeide.

Jonas Gahr Støre møter de andre EU-ambassadørene i Brussel tirsdag for å «konkludere prosessen» om sanksjoner mot Russland. Foreløpig har ikke Brandshaug fått varsler om at det kan påvirke Barentsregionens møtepunkt i Kirkenes denne uken.

Ingen av gjestene fra hverken Russland, Sverige, Finland eller Norge har så langt trukket seg

Ble varslet for flere år siden

Tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er bekymret over det han observerer fra Russland sin side.

– Det er et Russland som holder på å koble seg av det meste. Både internasjonalt samarbeid og sikkerhetssamarbeid.

Det positive i situasjonen er at Vesten og Nato står samlet, mener han.

– Det er det aller viktigste. At vi samlet står opp for folkeretten, ikke anerkjenner at en stormakt tar seg til rette, og løfter internasjonale regler som er grunnlaget for at vi skal kunne skape fred og stabilitet.

– Vi er nesten tilbake i tiden før den kalde krigen, sier tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om måten Putin og Russland går fram i konflikten rundt Ukraina. Foto: Veronica Turnage / NRK

Putins tone i konflikten kjenner han fra før av. I 2007 var Frank Bakke-Jensen til stede under den årlige internasjonale sikkerhetskonferansen i München, hvor Putin skal ha varslet om grepene han skulle gjøre.

– Nå bekrefter bare Putin at det er denne veien han vil gå. Han har ingen planer om å bruke mye energi på å skape internasjonal stabilitet og samarbeid.

Derfor mener også han at det er viktig å fortsette samarbeidet i nordområdene.

– Det vil være særdeles viktig, og forklarer:

– Vi har et spennende naboland og nabofolk i nord. Det er viktig at vi opprettholder alle disse kanalene og forsøker å normalisere det som kan i en så spent situasjon som vi er i nå.

– Urovekkende, også for oss i nord

Redaktør i High North News, Arne O. Holm er også deltaker på Kirkeneskonferansen.

Han frykter hva konflikten i Ukraina kan gjøre med samarbeidet i nordområdene.

– Den utviklingen vi ser rundt oss, som foregår lenger sør i Europa, den er veldig urovekkende. Også for oss som bor i nord, sier Holm.

ØST OG VEST: Samarbeidet i Arktis har overlevd flere konflikter tidligere. Redaktør i High North News, Arne O. Holm frykter likevel oppskaleringen i konflikten rundt Ukraina vil kunne skade samarbeidet i Arktisk Råd.

Han frykter det kan gå ut over Arktisk Råd, som er et samarbeid mellom de åtte arktiske statene, inkludert Norge og Russland.

Dette samarbeidet har også klart seg gjennom harde tider tidligere.

– Dette akselererer, og det er en retorikk som følger kjølvannet av denne konflikten. Min frykt er at dette samarbeidet på tvers av grensen skal bli skadelidende. Og det som følge av en stormaktskonflikt, avslutter Holm.