Andrey Yakunin frikjent for ulovlig droneflyvning

Yakunin ble i høst varetektsfengslet og tiltalt for å flydd drone ulovlig på Svalbard. Den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin satt 51 dager i varetekt, fra 17. oktober til 7. desember 2022.

Yakunin ble frikjent av en enstemmig tingrett i desember. Påtalemyndigheten anket da til lagmannsretten.

Statsadvokat Jan Glent mente Nord-Troms og Senja tingrett feiltolket den norske sanksjonsforskriften da de frikjente den britisk-russiske statsborgeren Andrey Yakunin i desember for å ha fløyet med drone på Svalbard.

Nå har Hålogaland lagmannsrett også frikjent Yakunin for å ha brukt hobbydronen på Svalbard, det skriver Elden Advokatfirma i en pressemelding.

– Forhåpentligvis tar påtalemyndigheten nå til fornuften og aksepterer dommen, sier medforsvarer Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Han sier det er en gledelig avgjørelse.

– Tror du denne saken nå er endelig avgjort i rettsapparat?

– Ja vi håper det. Vi har nå i to rettsinstanser fått klare avgjørelser fra domstolen om at regjeringen i dette tilfellet har gått utenfor de fullmaktene de har fått fra Stortinget og at den forskriftsregelen som regjeringen vedtok er ugyldig.

Heiberg sier de ikke kan se at det er noe argumentasjon fra påtalemyndigheten som kan endre dette resultatet.

Yakunin er lettet og glad.

Heiberg sier at Andrey Yakunin er lettet og glad over lagmannsrettens avgjørelse.

– Jeg er svært glad for at rettssikkerheten og fornuften seiret også i lagmannsretten. Fra første dag har jeg hevdet at det ikke er straffbart for en britisk mann å fly en hobbydrone på Svalbard. Jeg håper at lagmannsrettens forkastelse av påtalemyndighetens anke vil sette et endelig punktum for denne historien, sier Yakunin.

Andrey Yakunin var på seiltur med båten Firebird da han ble pågrepet i Hammerfest. I januar var forretningsmannen tilbake på havet. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

I pressemeldingen står det at Hålogaland lagmannsrett har funnet at sanksjonsforskriften ikke innebærer forbud mot bruk av hobbydrone til fritidsformål. Videre står det at Regjeringen i dette tilfellet har gått ut over de fullmakter de har fått fra Stortinget.

Yakunin er ikke den eneste med russisk opphav som i fjor ble pågrepet for å ha flydd drone.

– I en rekke saker, ikke bare Andrey Yakunin sin sak, er uskyldige turister satt i fengsel fordi Regjeringen ikke har forstått mandatet sitt fra Stortinget, sier Elden.

Han mener det er oppsiktsvekkende at påtalemyndigheten ikke har innsett dette tidligere.

NRK har foreløpig ikke fått kommentar fra aktor Jan Glent.