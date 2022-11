Den russiske mannen i 30-årene ble pågrepet i Ullensvang i oktober for å ha flydd med drone flere steder på Vestlandet.

Nå er han tiltalt for å ha fløyet drone syv ulike steder:

13. oktober i Bykle og Lysebotn

15. oktober i Stavanger

19. oktober i Hjelmeland, Bjørnheimsbygda og Preikestolen i Rogaland.

22. oktober i Tyssedal i Ullensvang

Russere har ikke lov til å fly drone i Norge som følge av sanksjonene etter at Russland invaderte Ukraina.

– Vi har tatt ut tillate fordi dette er en person som er russisk statsborger, som har flydd med drone i Norge. Dette er brudd på forskriften om sanksjoner mot Russland i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er forbudt for russere å fly luftfartøy i Norge, sier statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

Mannen er tiltalt for brudd på sanksjonslovens §2. Foto: Skjermdump fra Instgram

Har ikke noe å si hva det er bilder av

Bilder NRK har hentet fra Instagram, viser at mannen tatt naturbilder med seg selv på kjente naturperler i Norge.

– Mannen har tilsynelatende tatt uskyldige naturbilder. Hvorfor er denne saken prioritert som viktig?

– Saken gjelder ikke det å ha filmet eller tatt bilder. Tiltalen gjelder brudd på forbudet mot å fly luftfartøy som russer i Norge, sier Formo.

Mannen er altså ikke tiltalt for spionasje eller for å ha tatt bilder av militær eller kritisk infrastruktur.

Formo kommer til å be ubetinget fengselsstraff.

Seks pågrepet i Norge

Mannen i 30-årene er én av seks personer som så langt har blitt pågrepet for droneflygning i Norge siden krigen brøt ut.

I Ullensvang-mannens tilfelle, mente tingretten at han kun hadde tatt naturbilder, og at det dermed ikke var grunnlag for varetektsfengsling. Det anket politiet på stedet.

Russeren og hans forsvarer krevde å bli løslatt. Han anket saken helt til Høyesterett, men anken ble avvist. Han sitter fremdeles varetektsfengslet i Bergen fengsel.

Saken hans er den første som skal opp for tingretten. Saken går i Hordaland tingrett 15. november.

Senere i november skal det være rettssaker mot tre andre russere som har fløyet drone i Norge. En av sakene går i tingretten i Vadsø og de to siste i Tromsø, opplyser PST til NRK.