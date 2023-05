96.000 laks døde – Grieg Seafood har fått millionforelegg

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Grieg Seafood har fått et forelegg på 1,4 millioner etter utslippet av klor ved anlegget i Kvenvikveien i Alta 9. august i 2021.

En ansatt, som ikke hadde tilstrekkelig opplæring, fikk ansvaret for å etterfylle tankene. 16.000 liter klor lakk ut i sjøen, og 96.000 laks i ventemerder døde av kvelning.

Politiet i Finnmark mener Grieg Seafood har brutt både forurensningsloven og dyrevelferdsloven.

Fra Grieg Seafood mottar forelegget, har de 15 dager på å bestemme om de vil godta det.

Hvis forelegget ikke vedtas, sendes saken til domstolen for pådømmelse.

– Svært beklagelig

Grieg Seafood Finnmark opplyser til NRK at de ikke har fått sett på foretaksstraffen, og de vil komme med en kommentar på saken når de har lest sakspapirene.

– Klorutslippet i 2021 var svært beklagelig, og noe som ikke skal skje. Vi har siden den gang gjort flere tiltak for å sikre at noe tilsvarende ikke skal skje igjen, og vi har dratt lærdom av hendelsen på flere nivåer i organisasjonen, skriver samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark i en e-post til NRK.

Pedersen opplyser at det ble gjort en uavhengig miljøundersøkelse av Akvaplan-niva i etterkant av utslippet. Den undersøkelsen viste at Altafjorden ikke ble påvirket av utslippet.

Undersøkelsen bestod blant annet av bunnmiljøundersøkelser, ROV-undersøkelser og andre analyser.

– Vi har ennå ikke fått sett forelegget og begrunnelsen fra politiet og vil gjøre en vurdering av det konkrete når vi har fått sett på det.

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, opplyser at oppdrettsselskapet har gjort flere tiltak etter utslippet i 2021. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Altfor billig

Det var Naturvernforbundet som anmeldte saken til politiet. Leder Truls Gulowsen forteller at det er bra at politiet straffer miljøforurensning, men at foretaksforelegget er for lavt.

– 1,4 millioner er mye for en privatperson, men lite for et så stort selskap for et så stort lovbrudd, sier Gulowsen.

– Det er altfor billig å forurense og slurve i Norge. Dette er småpenger.

Lederen i Naturvernforbundet håper uansett at foretakstillegget gjør at det blir slutt på denne typen forurensing.

– Det er bra at sånn oppførsel blir straffet.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, mener at foretakstillegget er for lavt. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Uakseptabelt

Naturvernforbundet håper Grieg Seafood endrer rutinene sine, slik at denne type hendelser ikke skjer igjen.

– Dette er et stort utslipp av miljøgiften klor, som gikk rett i sjøen og som drepte 96.000 oppdrettslaks ved kvelning. Dyrevern- og miljømessig er dette uakseptabelt, og det skal ikke skje i en seriøs bedrift, sier Gulowsen.