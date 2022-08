800.000 kroner i bot for brudd på våpenloven på Svalbard

Det var under en ransaking av to av rederiets skip i midten av juli at det ble avdekket ulovlig innføring av våpen og ammunisjon.

Da ble det blant annet gjort beslag av 50 våpen.

Forklaringen bak hvorfor rederiet har hatt med seg våpen og ammunisjon skal ifølge dem selv ha vært beskyttelse mot isbjørn.

– Graverende brudd på våpenloven

Politiadvokat hos Sysselmesteren, Magnus Rindal Fredriksen, omtaler bruddet som graverende, og sier størrelsen på straffen gjenspeiler dette.

– I tillegg til foretaksstraffen fikk rederiet inndratt 37 våpen og nesten 3.800 patroner som ble beslaglagt under ransakingene. I tillegg er det inndratt 130.000 kroner, som tilsvarer verdien av ytterligere 13 våpen.

Det var en bekymringsmelding fra Sysselmesterens våpenforvaltning som førte til at det ble opprettet straffesak og iverksatt etterforskning.

– Vi har dyktige og observante saksbehandlere i våpenforvaltningen som varslet politiet. Dette viser at systemet fungerer, sier Fredriksen.

Destruerer våpnene

Det franske rederiet har nå vedtatt både foretaksstraffen på 800.000 kroner og inndragningskravene.

– Det som skjer nå er at våpnene og ammunisjonen vi har beslaglagt vil bli destruert.

Myndighetene anbefaler at man bærer skytevåpen for å beskytte seg mot isbjørn utenfor bygrensene på Svalbard.

Men politiadvokaten minner om at våpenloven også gjelder på Svalbard.

– Så de som skal ferdes innenfor Svalbards territorialfarvann er nødt til å følge de lover og regler som er gjeldende her, og det er det deres plikt å sette seg inn i.