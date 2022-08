Mener skyting av isbjørn kunne vært unngått med teltforbud

– Både skadeskytingen, avlivningen av isbjørnen og skaden på turisten kunne vært unngått hvis man hadde hatt et teltforbud i isbjørnens områder.

Det sier veterinær og leder i Noah, Siri Martinsen.

En fransk turist ble lettere skadd da en isbjørn tok seg inn i en teltleir ved Isfjorden på Svalbard mandag morgen.

Isbjørnen ble skremt vekk fra området med skudd og ble siden lokalisert av myndighetene.

Da var isbjørnen så hardt skadd at den måtte avlives.

– Når man ser at de ville dyrene blir satt i fare, i tillegg til turistene, er det helt åpenbart at noe må gjøres, sier Martinsen.

– Forbud mot å legge seg ned under en duk og sove midt i isbjørnens rike er et naturlig første skritt.

Mindre sky isbjørn

Blant annet på grunn av mindre is, har isbjørnen blitt stadig mer nærgående de siste årene.

– Det er en trend som har skjedd over tid. Samtidig har antallet turister som beveger seg i isbjørnområder økt, sier isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt, Jon Aars.

Senest for to år siden ble en nederlandsk mann angrepet og drept av isbjørn mens han lå og sov i et telt på en campingplass i Longyearbyen.

Fred Skancke Hansen er sikkerhetsansvarlig ved Universitetet på Svalbard (UNIS). Hvert år har de en rekke grupper forskere og studenter i leir i Svalbard-naturen.

Han sier at det er flere år siden UNIS besluttet at de ikke skal etablere noen teltleir verken i nærheten av strandsonen eller slik at leiren er synlig fra strandsonen.

Derfor slår de nå alltid leir godt inne i landet, vekk fra strandsonen og godt sikret av folk som har trent på rutinene.

– Vi opplever at det er mer isbjørn, og at å etablere seg i strandsonen vil føre til konflikt. Hvis man velger å eksponere seg i fjæra, er det etter vår oppfatning bare et spørsmål om når en isbjørn vil dukke opp.

I tillegg til et endret klima har isbjørnen blitt mer vant til mennesker, og er dermed mindre sky, ifølge Aars.

Det kan blant annet gjøre det vanskeligere å skremme bjørnen.

– Man skal alltid være klar over at isbjørn kan angripe folk. Og hvis folk er ute og telter og har med mat, så tiltrekker det bjørnen. I tillegg er den nysgjerrig og prøver å finne mat på ulike måter, sier Aars.

Gode rutiner viktigere enn forbud

Til tross for mer nærgående isbjørner og flere isbjørnangrep de siste årene, mener Sysselmester på Svalbard, Lars Fause at det finnes bedre løsninger enn teltforbud.

– Per i dag er det ikke slike regler. Dette har vært diskutert. Jeg holder fast på at det å ta de gode, sikre risikovurderingene og ha rutiner er viktigere enn å innføre et forbud.

Han sier etterforskningen blant annet skal avdekke hvilke risikovurderinger man gjorde da det ble slått teltleir og frem til isbjørnangrepet skjedde.

– Er det trygt å sove i telt på Svalbard?

– Det er mange turfølger som ligger i telt, fra mars og gjennom hele sommeren. De som gjør det skal foreta gode vurderinger både av stedet man ligger på og ikke minst ha gode isbjørnsikring og rutiner for varsling.

Siri Martinsen i Noah mener det ikke er tilstrekkelig nok og mener det må tas grep.

– Dette er jo ikke første gang man har en slik hendelse, så vi mener det er fornuftig med et teltforbud, sier hun og legger til;

– Dyrelivsturisme som går ut på at folk oppsøker natur og ville dyr for å få mer forståelse er positivt. Men det må gjøres på en slik måte at det ikke er invaderende, forstyrrende og i verste fall, dødelig for de ville dyrene. For da forsvinner jo hele poenget med dyrelivsturismen.