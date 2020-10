24 personer smitta på tråler i Tromsø

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tromsø kommune skriver i ei pressemelding at tråleren ankom Tromsø mandag kveld. Trisdag ble mannskapet på 34 personer testa for covid-19, og sent samme kveld ble 24 personer bekrefta smitta.

Hele mannskapet har hatt landslovsnekt sia de ankom Tromsø.

De som ikke har testa positivt blir i løpet av onsdag flytta til egna karantenested i regi av Agenten. De smitta personene isoleres i Kroken.

– Vi regner med at det er liten fare for spredning av smitte utover mannskapet på tråleren, skriver Tromsø kommune i pressemeldinga.

Maritim direktør i Tromsø havn, Knut Ivar Bendiksen, sier til NRK at de ble tidlig informert om tråleren med mulig smitte ombord.

Tråleren hadde også et kort stopp i Kirkenes den 30. september, og også der hadde mannskapet landslovsnekt.

Tromsø kommune ble varsla om mulig smittetilfelle lørdag da båten var på vei til Tromsø.

Det var da en syk person på båten som ble henta ut fra båten og frakta til Murmansk.

Kommunen holder pressekonferanse klokka 13 i dag hvor de vil informere om smitta på tråleren, samt smittetilfellet tilknytta Driv.