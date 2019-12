Vil ta tid å få tråleren i Tromsø fjernet: – Fortsatt 110 kubikk med diesel igjen

– Det er fortsatt om lag 110 kubikk med diesel igjen i båten, i tillegg til smøreolje og ammoniakk. Bergingsmannskapet forventer at dette ikke vil slippe ut, men de har beredskap i tilfelle det skulle skje noe, sier Trond Hjort-Larsen, seniorrådgiver i Kystverket.

Klokka 03.30 natt til mandag startet hevingen av den russiske tråleren Bukhta Naezdnik, over to måneder etter at tråleren begynte å brenne til kai i Tromsø.

Det er kranfartøyet «Gulliver» som står for hevingen av fartøyet, samme kranlekter som ble brukt til å berge KNM «Helge Ingstad» tidligere i fjor.

Kystverket fører tilsyn med operasjonen i Tromsø.

– Vi støter på noen utfordringer underveis, blant annet med tanke på været. Det gjenstår fortsatt masse arbeid.

Store deler av vraket er hevet fra havbunnen mandag ettermiddag. Men operasjonen vil fortsette ut uken. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Håper den kan forlate fredag

Kranlekteren har siden natt til mandag jobbet med å løfte tråleren fra havbunnen og snu den over på rett kjøl. Mandag ettermiddag er så å si hele tråleren løftet fra vannet. Men operasjonen er ikke ferdig.

Når løftingen er ferdig skal båten fraktes tilbake til kai for å tømmes for vann. Kystverket sørger for at bergingsmannskapet gjør det de har planlagt og at de har nødvendig beredskap.

Seniorrådgiver Trond Hjort-Larsen i Kystverket sier været skaper utfordringer for arbeidet. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Kystverket regner med at kranen vil holde fast i båten med kjettinger i minst tre dager før den flyter på egen hånd.

– Så skal den etter hvert klargjøres for slep til Bergen. Planen er at slepet skal avgå fra Tromsø fredag 13. desember, sier Hjort-Larsen til NRK.

Skapte kaotiske tilstander

Den russiske tråleren begynte å brenne ved kai 25. september. Trålerbrannen skapte kaotiske tilstander i Tromsø. Blant annet ble rundt 100 beboere i området evakuert på grunn av eksplosjonsfare.