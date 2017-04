Troms Frp boikotter ikke avis

Krangelen kom i kjølvannet av en Nordlys-artikkel i slutten av januar. Avisen intervjuet statssekretær Tom Cato Karlsen og skrev at Fremskrittspartiet ikke kunne garantere at innfartsveien E8 til Tromsø ville bli prioritert i neste Nasjonal Transportplan.

Det skapte sterke reaksjoner i Frp-leiren. Utover lørdagskvelden kom det sterke utsagn mot avisen fra blant andre statssekretær Tom Cato Karlsen, statsrådene Per Willy Amundsen, Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg. Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, deltok i debatten.

Dagen etter uttalte Amundsen til NRK at Troms Frp sitt valgkamputvalg skulle vurdere boikott av avisen.

Nå har de gjort det, og konklusjonen er at de ikke ønsker å boikotte noen medier.

– En fri og uavhengig presse er en forutsetning for at demokratiet skal fungere. Den fjerde statsmakt fyller en viktig rolle i demokratiet, og da er vi avhengige av at pressen fungerer. da skal vi bidra til at det skal kunne skje, og er derfor ikke villige til å ta i bruk boikott som et virkemiddel, sier Amundsen.

Enstemmig avgjørelse

I etter tid av boikottrusselen fikk partiet massiv kritikk for uttalelsen, blant annet fra en rekke medier og politiske motstander. Og fra Statsministerens kontor kom det klar beskjed om at ingen regjeringsmedlemmer skal boikotte medier.

Men Amundsen avviser at det er føringer fra moderpartiet som var avgjørende for vedtaket.

– Dette er en enstemmig vurdering gjort av valgkamputvalget. Vi har fått demonstrert vårt poeng med diskusjonen som kom i etterkant av at vi offentliggjorde at vi vurderte boikott. Vi har fått vist at vi hadde rett nå som E8 er i Nasjonal Transportplan, sier Amundsen.

Politikere må hegne om den frie pressen

Men reaksjonen på artikkelen i Nordlys står han inne for. Han mener det i ettertid er demonstrert at Frp hadde rett i sin reaksjon siden det nå er kjent at Regjeringen vil bevilge penger til ny innfartsvei til Tromsø, men sier det likevel ikke var det viktigste for vedtaket i valgkomiteen.

– Utfordringene som norsk medievirkelighet står i, at de frie medier er under press, er ei utfordring for demokratiet. Hvis det er slik at man i fremtiden skal hente all sin informasjon via et amerikansk stort konsern som Facebook, tror jeg alle forstår at det vil by på utfordringer, sier Amundsen og legger til,

– Alle politikere har et ansvar for å hegne om den frie pressen, og pressen må være sitt eget ansvar bevisst og opptre objektive, sier han.

Amundsen sier at Troms Fremskrittsparti nå legger krangelen til side, ser fremover og håper å ha et godt samarbeid med media i valgkampen.

– Godt å se fornuften råde

Sjefredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg, mener at partiet har falt på det mest åpenbare alternativet av boikott eller ikke.

– Troms Frp har falt ned på det mest åpenbare alternativet, sier Nordlys' sjefredaktør Helge Nitteberg. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

– Det burde være en selvfølge for et politisk parti som driver valgkamp å være til stede i alle medier for å være synlige for både potensielle og eksisterende velgere. Da er det naturlig at de også synger ut sitt budskap i Nord-Norges største mediehus, sier Nitteberg.

Han sier at avisen har det samme forholdet til Fremskrittspartiet og alle andre partier som alltid.

– Det er godt å se at fornuften fortsatt råder i Troms Fremskrittsparti, sier Nitteberg med et smil.