– Regjeringen boikotter ikke nyhetsmedier

– Samtidig kan nok også redaksjonene noen ganger være mer åpne på å se at det etterlatte inntrykket fra enkelte artikler ikke nødvendigvis gjenspeiler meningsinnholdet fra politikerne, sier statssekretær ved Statsministerens kontor, Sigbjørn Aanes til NRK. Han poengterer likevel at regjeringen ikke boikotter nyhetsmedier.

Det var lørdag kveld at justisminister og førstekandidat for Troms Fremskrittsparti, Per-Willy Amundsen, gikk ut i sosiale medier og sa at han vurderte å boikotte avisa Nordlys i valgkampen. Bakgrunnen var en Facebook-debatt lørdag kveld, i kjølvannet av en artikkel i Nordlys. Ifølge artikkelen kunne ikke Fremskrittspartiet garantere at det blir bygging av ny innfartsvei til Tromsø. Kilde for saken var statssekretær i samferdselsdepartementet, Frps Tom Cato Karlsen, som i helga besøkte årsmøtet i Troms Frp. Statssekretæren mente overskriften på saken var feil ut ifra hva han hadde sagt, noe han kommenterte på sin facebook-side. Karlsen klaget, og avisen endret overskrift. I tillegg følte Karlsen at han ble feilsitert.

Uttalte seg ikke som minister

Etter den opphetede debatten mellom politikere og media i helga modererer justisminister Per-Willy Amundsen seg.

– Justis- og beredskapsdepartementet vil selvfølgelig forholde seg til Nordlys på lik linje med andre media, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

Amundsen sier til NRK at han uttalte seg som førstekandidat for Troms Frp, og at det er riktig av partiets valgkamputvalg i Troms å vurdere om, og eventuelt hvordan fylkespartiet vil forholde seg til Nordlys i valgkampen.

Leder av valgkamputvalget i Troms Frp, Kristian Wilsgård. Foto: Tromsø kommune

– Partiet er svært kritisk til avisas politiske journalistikk, og dette er en misnøye som har vart i årevis, sier leder av valgkamputvalget, Kristian Wilsgård. Han mener Arbeiderpartiet har frie tøyler hos Nordlys, og at avisa er langt mer kritisk til høyresiden enn venstresiden.

Valgkamputvalget i Troms Frp skal fremdeles vurdere om partiet skal boikotte avisa Nordlys.

– Smålig reaksjon

Redaktørforeningen mener Nordlys-kritikken er smålig reaksjon fra Frp-politikerne. – Mediene må tåle kritikk, sier Redaktørforeningen. Men at Frp-politikerne bruker begreper som «fake news» og «Pravda» i kritikken er smålig, mener generalsekretær Arne Jensen.

Han mener slik retorikk kan vanne ut «fake news»-begrepet.

– Vi ser ofte eksempler på at mediene blir felt i Pressens Faglige Utvalg ved å bruke overskrifter de ikke har dekning for i teksten. Men det er ikke «fake news». Falske nyheter er konstruerte nyheter, det er ikke dette et eksempel på, sier Jensen.

Generalsekretæren mener på generelt grunnlag at det er viktigere enn noen gang for mediene å være kritiske, tydelige og åpne om egne arbeidsmetoder.

– Det vil bli viktigere fremover, nå som ekte «fake news» og sosiale medier utfordrer den kritiske journalistikken, sier Arne Jensen til NRK.