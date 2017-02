Nå blir det ny innfartsvei til Tromsø

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er i dag, tirsdag, i Ramfjord i Tromsø, og forteller at regjeringen nå åpner pengesekken.

Solvik-Olsen sier at regjeringspartiene med samarbeidspartiene KrF og Venstre har hatt lange samtaler om nasjonal transportplan fra 2018 til 2029.

En ting som nå er klart er at Tromsø får en ny innfartsvei:

– Vi er blitt enige om at E8 er et av prosjektene som skal begynne å utbedres i neste stortingsperiode, sier Solvik-Olsen til NRK.

Veien skal dermed rustes opp med millioner, og bompenger blir en del av løsningen.

Østre trase

Dermed ser ei lang floke – en flere tiår lang verkebyll – ut til å endelig å se ei løsning. Prosessen med ny trasé gjennom Ramfjord startet allerede i 1988. Solvik-Olsen kaller det for en «kampsak» for alle de fire partiene å finne en løsning for veien.

ÅPNER PENGESEKKEN: Ketil Solvik-Olsen i Ramfjord. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Dette er noe som har vært diskutert i flere tiår. Vi er enige om å finne penger til å gjøre denne jobben nå, sier Solvik-Olsen.

Det har versert en diskusjon om hvor veien skal gå. Samferdselsministeren opplyser at det er den østre traseen som vil bli bygget ut.

Han sier videre at det er for tidlig å si nøyaktig når spaden går i jorda.

– Det vil ta noen år å bygge og det vil ta noen år før alle byggetegninger er klare, sier han.

Utreder tunnel

Solvik-Olsen sier videre at den lenge diskuterte nye tunnelen gjennom fjellet Tromsdalstinden skal begynne å utredes i neste stortingsperiode. Men penger ligger ennå ikke på bordet her:

– Dette er noe som må tas i en neste rullering av nasjonal transportplan, sier Solvik-Olsen.