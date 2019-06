To skadet i ulykke ved militærleir

– Det er to soldater ved Skjold garnison som er skadet i forbindelse med håndtering av ammunisjon, sier talsperson for Hæren, Per Espen Strande til NRK.

Uhellet skjedde søndag kveld rundt klokken 1950, og begge de to er sendt med luftambulanse til sykehus. Pårørende er varslet.

– Begge er bevisste og under oppfølging av helsepersonell. De er flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, sier Strande.

– Politiet etterforsker nå saken i samarbeid med Forsvaret, og jeg ber om forståelse for at det per nå ikke er anledning for å gi ytterligere kommentarer.

– Er skadene alvorlige?

– Skadeomfanget er ikke avklart, men begge er bevisste.