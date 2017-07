Stor interesse for joik ute i verden

Torsdag joiket hun for Dronning Sonja, og nå holder joikeren Berit Alette Mienna kurs for festivaldeltakere på Riddu Riddu. Og det er ikke bare på urfolksfestivalen folk vil lære seg den tradisjonelle samiske sangen.

– Ute i verden er interessen for joik nesten større enn her hjemme. I Østerrike og Sveits er det enorm interesse for joik, forteller Mienna, som har holdt kurs i en rekke land.

Fra Tyskland til Riddu

Rundt et bål mellom fjellene i Manndalen står folk fra ulike deler av verden for å lære seg å joike.

– Var det noen som klarte å høre hvilket dyr vi joiket nå? spør instruktøren.

– Unger pleier å skjønne raskt hva jeg joiker. De er mer spontane. Vi voksne tenker for mye, fastslår Mienna, og avslører at det var en bjørn som ble joiket.

Silke Piwko og dattera Sundari har kommet fra Saxonia i Tyskland, for å være med på Riddu Riddu.

Nå joiker de både bjørnen, mygga og havella.

Silke Piwko (t.h.) fra Tyskland og joikekurset. Hun er på RIddu med datteren Sundari (midten). Annelie Wagler er fornøyd med å være tilbake på festivalen etter 19 års fravær. Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

– Det er litt vanskelig. Men veldig nteressant, sier Silke. Hun hadde med seg familien på festivalen i Kåfjord også i fjor.

– Da hadde vi lest om Riddu Riddu på internett, og bestemte oss for å reise hit.

Tilbake etter 19 år

– Jeg synger mye, og hadde lyst til å være med på joikekurset for å utvikle stemmen, sier Annelie Wagler, tromsøbosatt, men opprinnelig fra Stockholm.

– Det er fantastisk å være tilbake på Riddu Riddu. Jeg besøkte festivalen for første gang for 20 år siden. Året etter var jeg her sammen med mannen min. Etter det har jeg ikke vært her. Men nå er vi tilbake sammen med alle tre ungene, forteller hun.

Rundt bålet repeterer Berit Alette Mienna kjennetegn med joik. Som at du ikke joiker om noen, men at du joiker noen.

På Riddu Riddu kan man være med på todagers kurs i joik, eller bare drop-in kurs. Det viktigste er å finne sin egen tone, og komme i kontakt med seg selv, mener instruktøren. Foto: Hege Iren Hanssen / nrk

– Ha med deg hjertet

– Kan alle lære seg å joike?

– Ja, men det viktigste er å komme i kontakt med dine egne toner og rytmer. Og klare å tune inn på verden og menneskene rundt deg.

Det er også målet med dette kurset. Du må åpne opp for det. Joik er ikke bare teknisk, sier joikeren fra Jergul i Karasjok.

– Og så er det øving. Du må leke med stemmen. For å lære, må du lytte og herme. Finne din egen klang.

Hun mener at dersom flere lærer seg joik, så er det med på å styrke den samiske kulturen.

– Samtidig vil det alltid være noen som sier: «Hvofor skal han lære seg samisk? Hvorfor skal de joike?». Men det er med joiken som med bruken av kofta og praktisering av språket: Du skal ha hjertet med deg i det du gjør.