Statsministeren: – Vi har ikke god nok beredskap nord for Svalbard

Presisering: I den første versjonen av nettsaken skrev vi at statsminister Erna Solberg mente at det ikke var god nok beredskap i nord. Hun presiserer i ettertid til NRK at hun mener beredskapen ikke er god nok nord for Svalbard.

Med helgens dramatiske redningsoperasjon utenfor Hustadvika som bakteppe, stilte Arbeiderparti-leder, Jonas Gahr Støre spørsmål til statsminister Erna Solberg om hvorvidt Norge er rustet til å ivareta sitt ansvar for søk og redning dersom noe lignende hadde skjedd utenfor kysten i Nord-Norge.

– Vi har ikke god nok beredskap til å håndtere en situasjon av den typen som vi hadde utenfor Hustadvika i nord (for Svalbard red.anm). Det er for langt opp dit. Det spørsmålet vil alltid være; vil det da være riktig at vi skal ha så store ressurser der oppe i tilfelle det skjer eller er det andre regler, svarte statsministeren.

Statsministeren sier regjeringen samarbeider med andre land innenfor det arktiske området for å se på eventuelle reguleringer og diskusjoner rundt dette, hvilken trafikk og hvilke krav vi kan sette.

– Det er et arbeid som pågår mellom flere land, og en diskusjon vi er nødt til å ta. Men jeg tror ikke vi kan si oss fornøyd med den beredskapen vi har gitt det store krisetilfellet.

Statsminister Erna Solberg innrømmet under onsdagens spørretime i Stortinget at Norge ikke ville klart å håndtere en samme type operasjon som Viking Sky-ulykken utenfor Mørekysten, dersom det hadde skjedd i nord. Foto: Åse Grete Farstad

Kun to helikopterbaser i nord

Ap-leder Jonas Gahr Støre påpekte at cruisetrafikken i Nord-Norge og rundt Svalbard er økende og ville vite om Norge er godt nok rustet til å ivareta sitt ansvar for søk og redning.

Han viste til at et område mellom Banak og Bodø ikke er dekket av redningshelikoptertjenesten og spurte om statsministeren ville støtte en helikopterbase i Troms.

Solberg ga ikke noe entydig svar, men viste til at regjeringen i forbindelse med budsjettet i fjor høst varslet at Justisdepartementet ville se på muligheten for helikopter til redningstjenesten rundt Tromsø. Noen av utfordringene er plass, økonomi og hvorvidt man skal kjøpe eller leie helikoptre, opplyste hun.

Støre tok også opp flyttingen av Forsvarets Bell-helikoptre fra Bardufoss i Troms til Rygge. Han påpekte at regjeringen har varslet at seks av de ni helikoptrene skal flyttes sørover i løpet av 2019.

– I mars 2019 er helikopterberedskapen i Nord-Norge akkurat slik den har vært de siste årene. Ingen helikoptre er flyttet på. De vil ikke bli flyttet før vi har alternativer på plass, understreker Solberg.

Det er i dag kun to redningshelikopterbaser i Nord-Norge; et i Banak og et i Bodø. Det er hele 500 kilometer mellom de to basene. Både politi, forsvarsfolk og politikere fra en rekke partier i nord har derfor ført et krav om en helikopterbase i Troms.

– Vurderer egen helikopterbase i Troms

Mandag denne uken slo også fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker alarm. Hadde skipet som var på vei fra Tromsø, fått trøbbel utenfor kysten av Troms, ville man kommet til kort, sa hun. Under onsdagens spørretime ville stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth vite hvordan statsministeren stiller seg til kritikken fra fylkesmannen.

– Regjeringen har fastslått at vi må å utrede dette, og når vi gjør det er det fordi vi ser at det er et behov for det, svarte Erna Solberg.

Også stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Sandra Borch stilte spørsmål om helikopterberedskapen i nord til beredskapsministeren under spørretimen. Hun viste til NRKs oppslag tidligere i mars om at Nord-Norge vil miste store deler av sin helikopterberedskap.

– Hvordan vil dere sikre kapasiteten i Nord-Norge i framtiden, spurte Borch beredskapsmininsteren.

Ministeren mener beredskapen er styrket, men at de også vil vurdere situasjonen med egen redningshelikopterbase i Troms.

– Regjeringens forslag innebærer at tre av Forsvarets bell-helikoptre fortsatt stasjoneres på Bardufoss. For å sikre at beredskapen for politiet ivaretas i Nord-Norge, opprettholdes ordningen på Bardufoss inntil annen løsning er etablert. Det er i denne sammenheng vi jobber med å se på en redningstjenestes behov for helikopter i nord.