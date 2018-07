Slipper 44-minuttersvakter, men fortsatt konflikt

Det ble i dag ikke full enighet om bedre turnuser for ansatte ved Stangnes sykehjem i Harstad. Norsk Sykepleierforbund mener lørdagsvakter hver helg, samt nattevakter på 44 minutter, er brudd på Arbeidsmiljøloven.

Harstad kommune lover å fjerne 44 minutters vakter, men ikke hyppig helgejobb.

– Jeg er bekymret for rekrutteringa av sykepleiere under slike forhold, sier Hanne Marit Bergland, leder av Norsk Sykepleierforbund i Troms.

– Å gå nattevakter så kort som 44 minutter, er særdeles krevende, sier hun.

Kommunalsjef Rita Johnsen i Harstad kommune sier de var nødt til å innføre slike korte vakter fordi kommunestyret har sagt at kommunen skal tilby store stillinger som er mulig å leve av og med.

– Jeg forstår at man reagerer på innføring av denne hjelpeturnusen. Den er ikke ønskelig fra kommunens side.

Sykepleierforbundets leder i Troms Hanne Marit Bergland møter kommunalsjef Rita Johnsen i Harstad kommune. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Etter et møte tirsdag lover Harstad kommune at de skal fjerne de korte nattevaktene på 44 minutter.

– Vi har sagt til NSF i dag at når vi likevel må fortsette med hjelpeturnusen med bakgrunn i manglende godkjent turnus, så skal vi gjøre alt vi kan som arbeidsgiver for å gjøre den så bra som mulig. Så jeg kan forskottere at 44-minuttersvakter skal vi ikke ha i framtida.

– Hvor kort blir de korteste vaktene da?

– Det kan jeg ikke si nå. Vi må jobbe litt med å justere vaktene. Men bakgrunnen er at vi ikke kan gjennomsnittsberegne. Da skal folk jobbe et fast uketimetall, og da må vi prøve å gjøre det så bra som mulig, sier kommunalsjef Rita Joihnsen.

Hanne Marit Bergland er likevel ikke helt fornøyd. Hun vil ha en forsikring fra arbeidsgiver om at sykepleiere på den turnusen skal ha en sikkerhet for at den nye turnusen skal være med maks tredje hver helg.

– Siden arbeidsgiver ikke kan love det, kan vi ikke godta noen turnus nå.

– Hva blir konsekvensen nå?

– Konsekvensen er at Harstad kommune som arbeidsgiver vil bruke sin styringsrett og gjennomføre en turnus som ikke er gjennomsnittsberegnet, og som jeg kaller en katastrofeturnus, sier Hanne Marit Bergland, leder av Norsk sykepleuerforbund i Troms.