Slik ferdes du trygt i fjellet på vinteren

Skulle man blir helt begravd i et snøskred er sjansen for å overleve svært liten.

– De aller fleste som blir tatt av skred omkommer, sier førsteamanuensis for institutt for klinisk medisin ved UNN, Knut Fredriksen.

Han har vært med på mange rednings- og leteaksjoner etter personer tatt av snøskred, og vet hvor avgjørende hvert minutt kan være.

1. Ta risikovurdering

En av de viktigste forberedelsene før du legger ut på tur i vinterfjellet, er å respektere de lokale skredvarslene, ifølge skredekspert Håvard Thorset. Han poengterer at man må tenke nøye igjennom hvor man velger å legge turen, og anbefaler folk som ikke føler seg trygg nok til å vurdere skredfare å holde seg unna slike områder.

– Det generelle rådet er å unngå skredterreng. Det vil si er terreng som er brattere enn 30 grader. Skal du ferdes trygt i terreng der det kan gå skred må du ha mye kunnskap, sier Thorsen.

Snøskred og faresignaler Ekspandér faktaboks Dette er faresignalene du bør vite om i fjellet. En eller flere faktorer kan utløse skred: Stort snøfall

Sterk vind

Temperaturøkning

Drønn i snø/isdekket

Sprekker i snø/is skyter i vei

(Kilde: Røde Kors)

2. Aldri gå alene

Turgåere oppfordres til å ikke ferdes alene i fjellet, spesielt ikke i skredutsatte områder.

– Det er nesten alltid turkameratene dine som kan redde deg dersom du skulle bli begravd i et skred, sier lege Fredriksen. Hvis uhellet skulle være ute, kan derfor kunnskap om kameratredning bli livsviktig.

3. Ha med livsviktig utstyr

Spade, søkestang, førstehjelpsutstyr og varme klær er de mest effektive hjelpemidlene i vinterfjellet. Ferdes du i bratt terreng bør du og turkameratene dine i tillegg ha skredsøker.

– Dersom du blir tatt av snøskred, kan dette utstyret være avgjørende, sier skredekspert Thorset.

Foto: Pål Hansen / NRK

4. Grav fort

– Rask utgraving er det eneste som virkelig har innflytelse på overlevelse dersom man blir tatt av skred, sier overlege Fredriksen, som understreker at hvert minutt vil være avgjørende dersom turkameraten din er tatt av skred.

Ring et nødnummer snarest for å varsle dersom du har mulighet for det, men begynn også å lete umiddelbart. Er det flere på stedet er det også viktig å fordele ansvar, og bli enige om hvem som gjør hva. Det gjelder å finne den eller de skredtatte så fort som mulig.

– 90 % av dem som graves ut på mindre enn femten minutter overlever. Etter femten minutter vil sjansen for å overleve falle betraktelig, sier Fredriksen.