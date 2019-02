– Klimaendringene krever umiddelbar handling og for mange ungdom uten stemmerett er dette det sterkeste virkemiddelet vi har for å bli hørt, sier Lea Justine Nesheim (18), leder i Vest-Agder Natur og Ungdom.

Nesheim er medarrangør på streikeprotesten i Kristiansand på fredag. Dette er første gang skulkeprotesten arrangeres i byen.

INGEN FREMTID: Hvis utviklingen fortsetter har vi ingenting å utdanne oss til, sier Lea Justine Nesheim. Foto: Privat

Ungdom som skulker skolen for å protestere for mangelfull klimapolitikk ble startet av Greta Thunberg i Sverige. Bevegelsen har fått navnet «Fridays for future» og har rask spredd seg til store deler av Europa og Nord-Amerika.

– Vi utdanner oss for å sikre vår egen fremtid, men med denne utviklingen har vi ingen fremtid å utdanne oss til, sier Nesheim.

I tillegg til Kristiansand, skal fredag også skulkes i Arendal, Bodø, Tromsø og Oslo.

Les mer: Skolestreik for klimaet

– En utrygg fremtid

– Hvorfor skal vi gå på skole for å studere til en fremtid vi ikke har troen på, spør Sigurd Cottis Hoff.

Han er medarrangør av protestene i Tromsø. Det er tredje fredag på rad dette blir arrangert i byen og Cottis Hoff har sett voksende deltagelse.

– Første gang var vi 20 personer, dette doblet seg uken etter. Jeg tror det vil doble seg igjen i morgen, sier han.

DRITT LEI: Sigurd Cottis Hoff sier ungdommen er lei voksne som ikke tar ansvar. Foto: Privat

I tillegg til klimaengasjert ungdom, samt politikere fra MDG, stiller to skoleklasser i protest. Klassene vil protestere i stede for å ha naturfagstime på skolen.

– Ungdommen som stiller er dritt lei urettferdigheten med at de voksne har levd et luksusliv og forurenset i bøtter og spann. Dette er vår måte å si at vi ikke ønsker å leve med konsvekvesene av de voksnes mangel på ansvar, sier han.

Cottis Hoff sier de ikke har lyst til å skulke skolen, men at tiden er knapp for å løse klimaproblemet.

– Vi håper virkelig ikke at vi må skulke i årevis for å bli hørt. Men vi ser det haster og for at vi skal nå FNs klimamål bruker vi det kraftigste virkemiddelet vi har.

Målet til protestantene er at politikerne skal få øyne opp for at ungdom har politisk makt selv om de ikke nødvendigvis har stemmerett – enda.

Siste forsøk

Miriam Mælen (16) er arrangør for skulkingen i Bodø. Det er første gang det blir arrangert i byen.

KUN PÅ FREDAG: Det er ikke langt opp til flere protester i Bodø, sier Miriam Mælen. Foto: Jonas Milne

– Vi har jobbet i lang tid for at poltikerene skal våkne og sette klima høyere på agendaen. Til nå ha vi ikke blitt hørt og mener skolestreik er det kraftigste virkemidler vi har for å bli hørt.

Mælen forventer at det vil møte rundt 90 personer i Bodø sentrum fredag. Spesielt regjerings olje- og energipolitikk engasjerer den lokale ungdommen.

Det er derimot ikke lagt opp til videre protester i byen.

– Det er i første omgang kun i morgen dette blir arrangert i Bodø, men dette er en internasjonal bevegelse som vi vil se mer av fremover uansett, sier Mælen.