Sandberg møter Kina om norsk fisk

Samtalene skal skje i Oslo og Bergen. I dag eksporteres det frossen fisk til Kina, men landets veterinærmyndigheter har strenge krav for import av fersk fisk fra andre land.

– Den kinesiske ministeren vil bli vist og fortalt hvor stor vekt norske produsenter legger på kvalitet og renhold, sier Sandberg.

Intensjonsavtale

– Da har vi også forhåpninger om å skrive under en intensjonsavtale med kineserne, sier fiskeriministeren til NRK.

– De signalene jeg får er at det ser veldig bra ut for å få på plass en avtale. Men det betinger at norsk sjømatindustri og næringslivet har høy kvalitet på råstoffet og lager produkter av fisken som kineserne godkjenner og vil ha, sier Per Sandberg.

Før møtet har det vært samtaler på administrativt nivå mellom norske og kinesiske veterinærmyndigheter med tanke på eksport av norsk fersk fisk til det mektige markedet i Asia.

Ette det NRK erfarer er det lyse utsikter for at det kan skje i løpet av ikke altfor lang tid.

Stort møte i Tromsø

Fiskeriministeren er i Tromsø i forbindelse med den store årskonferansen til Sjømat Norge.

Rekordpåmeldingen vitner om at det er stor optimisme i næringa. Nye tall viser at sjømateksporten gjorde et nytt hopp første kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjord. Verdien endte på 24,1 milliarder kroner.

Selv om det var en nedgang i volumet på sju prosent, var det er verdiøkning på 13 prosent.

– Det er fantastiske tall. Sjømat er topp og så skjer det positive ting i næringen hele tiden, sier Sandberg til NRK.