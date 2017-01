Rema-sjefen vil forhandle

Administrerende direktør for kategori og innkjøp i REMA 1000, Lars Kristian Lindberg, har lagt merke til reaksjonene på Facebook siden nyheten ble kjent i går.

– Jeg ser at det har skapt et voldsomt engasjement, og det er litt unødvendig å skape slik usikkerhet, sier han en tanke irritert over utsagnene til Mack-direktøren.

Da nyheten ble kjent i går om at Mack og Rema 1000 enda ikke har en avtale for 2017 om salg av Mack sine produkter i Rema-butikkene, ba administrerende direktør Harald Bredrup om et folkelig engasjement blant dem som liker deres produkter. Og det fikk han.

Her er noen av mange reaksjoner på NRK Troms har fått på sin Facebook-side.

Rema har startet med å grave sin egen grav.

Da blir det boikott. Enkelt og greit.

Det er jo bare å handle andre steder.

Kan vel handle i andre butikker.

Kommer for å forhandle

Nå tilbyr Rema-sjefen seg å komme til Tromsø i for å rydde opp i uklarheter. Men ledelsen i Rema er ikke glad for at Bredrup har gått høyt ut og spilt på lokalpatriotisme. Lindberg mener de har hatt en god dialog, men etter medieoppslagene i går sier han at han vil gjøre noe så uvanlig som å lette litt på sløret fra forhandlingene.

– Mack har økt prisen inn til oss med omkring 25 prosent, det er ti ganger mer enn noen andre bryggerier, sier han

Han sier Rema 1000 er opptatt av å ha laveste priser, det har de hatt i 30 år, og det blir vanskelig når Mack øker prisene.

– Jeg tror ikke kundene er tjent med det eller ønsker det.

Han beroliger folk med at Mack og andre bryggeriers produkter skal bli å finne i butikkene. Det har ikke vært intensjon å fjerne dem, sier han.

Men Rema-sjefen står på deres begrunnelse om at ønsker større variasjon i butikkene og flere lokale leverandører. Og at de gjerne vil ha Mack-øl i butikkene i Troms først og fremst.

Redusert volum gir økt pris

Administrerende direktør Harald Bredahl bekrefter at de økte prisen, men sier at det må ses i sammenheng med tilbudet de fikk.

– Hvis volumet skulle reduseres med 90 prosent, slik de har lagt opp til, må de forvente at prisen øker, sier han.

Han har ellers ikke kommentar til dette fordi det er snakk om forhandlinger.

– Jeg har enda ikke hørt noe fra Lindberg, sa han søndag midt på dagen.

Han mener fortsatt at forslaget fra Rema 1000 ville kunne føre til at Rema-butikkene i beste fall ville ha bare noen få produkter, og kanskje bare i Troms.