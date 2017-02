Politiet i Harstad skal avhøre flere vitner i drapssak

En 38 år gammel mann er siktet for grov kroppsskade, og ble fredag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Politiet avventer svar på undersøkelser og analyser av innsendt materiale, samt obduksjonsrapport. Vi vet på det nåværende tidspunkt ikke når vi får svar på disse undersøkelsene. I dagene framover vil vi ha fokus på taktisk etterforskning, blant annet avhør, opplyser regionleder Morten Hole for politiet i Harstad mandag formiddag.

Bistand fra Kripos

Han opplyser at Harstad-politiet har hatt bistand fra kriminalteknikere fra Kripos med de tekniske undersøkelsene på åstedet.

– Videre har det i løpet av helgen blitt gjennomført en obduksjon av avdøde ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Vi venter nå på den foreløpige obduksjonsrapporten. Vi er ikke kjent med når denne vil foreligge, sier Hole.

Innlagt på UNN

38-åringens forsvarer Tom Ovesen opplyste til NTB før helgen at det arbeides med å få oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige som skal kartlegge den siktedes helsetilstand. Mannen er innlagt til akutt psykiatrisk behandling ved UNN.

Politiet gikk rask ut med at de antok at kvinnen ble drept. 38-åringen er ifølge fengslingskjennelsen siktet for grov kroppsskade med "særlig vekt på at den har hatt døden til følge".