Overlevende og etterlatte får se Poppes Utøya-film først

9. mars er det premiere på Erik Poppes film om terrorhandlingene på Utøya.

Nå får de berørte se den omdiskuterte spillefilmen på forhånd. Over hele landet arrangeres det de neste ukene lukkede visninger for overlevende og etterlatte, med leger og psykologer til stede, bekrefter Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Olga Goldfain leder Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli i Troms og Finnmark. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– De berørte som ønsker å se filmen, skal få gjøre det i trygge omgivelser. Vi tror mange vil få reaksjoner når de ser filmen, derfor er det nødvendig å ha helsepersonell til stede, sier Olga Goldfain, som leder den nasjonale støttegruppen i Troms og Finnmark.

Støttegruppen arrangerer de lukkede visningene i samarbeid med Poppes produksjonsselskap Paradox, Røde Kors og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

18-års aldersgrense

Det var i juni 2017 det ble kjent at Poppe var i gang med spillefilm om 22. juli. Filmen forteller om det som skjedde på Utøya, sett gjennom øynene på en fiktiv karakter.

Etter det NRK kjenner til, får filmen en aldersgrense på 18 år.

Poppe ønsker ikke å snakke offentlig om filmen nå. Men i et intervju med NRK i fjor, uttrykte han forståelse for at det for overlevende og pårørende kan være vanskelig å se en film om angrepene.

Posttraumatisk stress

Hanne Linaker fra Bardu overlevde massakren på Utøya. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Hanne Linaker fra Bardu overlevde terrorhandlingene på Utøya, men mistet broren. Selv har hun vært sterkt i tvil om hun skulle se filmen, men har nå takket ja til å være med på en av forhåndsvisningene.

– Jeg har behov for å vite hva de andre snakker om, om de kommer til meg etter å ha sett filmen, forteller Linaker.

Hun syns det er bra at helsepersonell er til stede når filmen skal vises, og tror også det er nødvendig.

– Mange sliter fortsatt med posttraumatisk stress, og kan få fysiske og psykiske reaksjoner av å se den, sier Linaker.

– Frykter du din egen reaksjon?

– Ja, til dels. Jeg har opplevd de siste seks åra at jeg har kroppslige traumer, og vet at jeg kan få fysiske reaksjoner. Men filmen kan også sette i gang en vanvittig tankevirksomhet som er like utmattende.

Flere filmer på vei

Poppes film er ikke den eneste som er under produksjon om 22. juli. Engelske Paul Greengrass lager spillefilm for Netflix, mens Sara Johnsen og Pål Sletaune lager dramaserie for NRK. I tillegg lager svenske Carl Javér dokumentarfilmen «Reconstructing Utøya».



Selv hadde Linaker helst sett at ingen av filmene ble noe av.

– Selv om det ikke er min historie som fortelles, så er det mitt mareritt som skal vises på lerretet, sier hun.