Over 8350 isbjørner skutt og drept på ti år

Saken om isbjørnen som ble skutt og drept på Svalbard etter at den angrep en cruisemedarbeider forrige lørdag har skapt et voldsomt engasjement, nasjonalt og internasjonalt.

Sysselmannen på Svalbard etterforsker fortsatt hendelsen.

Massiv kritikk

Mannen ble angrepet mens han forberedte mottak av turister på Phippsøya, som er en del av Sjuøyane. I etterkant har cruisetrafikken og det tyske rederiet Hapag-Lloyd måttet tåle mye kritikk.

Flere tar til orde for å forby ekspedisjonsturisme i isbjørnens rike.

Komikeren Ricky Gervais er blant de som har engasjert seg i saken. Han kaller cruiseselskapet Hapag-Lloyd for idioter på sin Facebook-side. Konservator i The World Wide Fund for Nature, Jeff Corwin, kaller hendelsen tragisk overfor CNN.

16 av 8350 isbjørn drept på Svalbard

Tall naturfotograf og ekspedisjonsleder Ole Liodden har hentet fra blant annet Sysselmannen på Svalbard og myndigheter i arktiske land, viser at det i perioden 2007-2016 ble skutt og drept over 8350 isbjørner i Canada, Alaska, Grønland, Russland og Norge. Av dette ble 16 skutt og drept på Svalbard.

– Det vil si 1,6 per år, ned fra cirka 4 "problembjørn" i året de to første tiårene etter fredningen, sier Liodden til NRK.

Naturfotograf og ekspedisjonsleder Ole Liodden mener cruisetrafikken får urettmessig kritikk etter isbjørndrapet på Svalbard. Foto: Privat

Han har 10 års erfaring som guide og ekspedisjonsleder på Svalbard. Tallene har han hentet inn i forbindelse med arbeidet med bokprosjektet «Polar Bears & Humans». Boken publiseres etter planen i desember i år.

Sjuøyane er ifølge Liodden den andre isbjørnen som er skutt av båtbaserte turistoperatører siden isbjørnen ble fredet i 1973. Den første var på Storøya, litt lenger øst, 31. juli 2006. Bjørnen ble skutt av en guide på båten MS Polar Star.

– Med i overkant av 100.000 gjester i året så er to skutte isbjørn på 45 år svært lite. Det er feil å gå rett i strupen fra turistnæringen eller én aktør på grunn av én bjørn som er skutt i selvforsvar, mener Liodden.

– Turisme påvirker ikke bestanden

Isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt bekrefter tallene fra Liodden. Han sier antall isbjørn som har vært tatt ut på Svalbard etter 1973 er lavt sammenliknet med de fleste andre steder i Arktis.

– Det er ikke noen grunn til å tro at turisme på Svalbard har noen stor påvirkning på bestanden, sier han til NRK.

Isbjørnforsker Jon Aars bekrefter at antall isbjørn som er skutt på Svalbard er lavt, sammenliknet med andre steder i Arktis. Foto: Mattias Høyem / NRK

Han sier cruisetrafikk og annen turisme er strengt regulert på Svalbard, og det er klare regler for at man ikke skal forstyrre isbjørn med hensikt.

– Debatten har kommet ut av proposisjoner, mener daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard. Han representerer 75 bedrifter med til sammen 500 årsverk på Svalbard, og mener det ikke er noen grunn til å tvile på at reiselivet på Svalbard tar hensyn til isbjørnen.

130 skutt siden 1973

Liodden har gått gjennom 112 av de 130 tilfellene av isbjørner som Sysselmannen har registrert skutt på Svalbard siden 1973.

Tall fra Svalbard finnes her

Isbjørn skutt og drept etter fredningen i 1973:

Oversikten fra Liodden viser blant annet:

Av de 131 isbjørn drept etter 1973, er 50 isbjørn skutt av forskere (også geologer) og ansatte på værstasjonene på Hopen og Hornsund.

15 isbjørn er felt av turistervirksomheter, de aller fleste relatert til teltleirer, skiekspedisjoner, kajakk etc. Kun to av båtbasert organisert virksomhet og én på en seilbåtekspedisjon.

I perioden mellom 2007 og 2016 ble det felt 7430 isbjørn i Canada, Alaska og Grønland. Cirka 900 ble skutt i Russland (tallene her er usikre. Det er kjent at det foregår en del ulovlig jakt).

Bare i Nunavut territory i Arktiske Canada ble det skutt 515 isbjørner i selvforsvar i denne perioden, i tillegg til over 400 isbjørner skutt årlig under kvotejakta i dette området. Det er et snitt på 51,5 i året.

– Ingen bryr seg om disse 51 isbjørnene, men den ene på Svalbard får ekstrem oppmerksomhet internasjonalt, sier naturfotografen, og legger til:

– Det er tragisk at en isbjørn blir skutt, men folk bør få opp øynene for det som skjer storskala i andre deler av Arktis.

Forsker Jon Aars mener hovedgrunnen til at isbjørndrapet på Svalbard får så stor oppmerksomhet, er at isbjørnen her er fredet, mens det er kvoter over mye av Arktis.

– Folk reagerer nok mer når en isbjørn blir skutt i et område der den er fredet enn i et område der det er jakt, også i tilfeller hvor den skytes i selvforsvar.